20 июля 2023

Жителей Карабаша предупредили о перебоях с вывозом мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, мигрант, работа, уборка мусора, контейнер для мусора
В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня Фото:

Жителей Карабаша (Челябинская область) предупредили о предстоящих перебоях с вывозом твердых бытовых отходов. Информация об этом размещена в официальной группе администрации города в соцсети.

«В связи с выходом из строя спецтехники (2 мусоровоза) ООО „Центр коммунального сервиса“, возможны перебои с вывозом мусора (далее — ТБО). Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием», — сообщается в группе «Администрация Карабашского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте».

В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня. За это время график вывоза ТБО будет восстановлен в штатном режиме.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась на антисанитарию около детских садов №№ 33, 77. Разбросанный мусор привел к появлению мышей и собак.

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Жителей Карабаша (Челябинская область) предупредили о предстоящих перебоях с вывозом твердых бытовых отходов. Информация об этом размещена в официальной группе администрации города в соцсети. «В связи с выходом из строя спецтехники (2 мусоровоза) ООО „Центр коммунального сервиса“, возможны перебои с вывозом мусора (далее — ТБО). Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием», — сообщается в группе «Администрация Карабашского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте». В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня. За это время график вывоза ТБО будет восстановлен в штатном режиме. Ранее жительница Челябинска пожаловалась на антисанитарию около детских садов №№ 33, 77. Разбросанный мусор привел к появлению мышей и собак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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