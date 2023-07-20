Жителей Карабаша предупредили о перебоях с вывозом мусора

21 июля 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Карабаша (Челябинская область) предупредили о предстоящих перебоях с вывозом твердых бытовых отходов. Информация об этом размещена в официальной группе администрации города в соцсети. «В связи с выходом из строя спецтехники (2 мусоровоза) ООО „Центр коммунального сервиса“, возможны перебои с вывозом мусора (далее — ТБО). Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием», — сообщается в группе «Администрация Карабашского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте». В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня. За это время график вывоза ТБО будет восстановлен в штатном режиме. Ранее жительница Челябинска пожаловалась на антисанитарию около детских садов №№ 33, 77. Разбросанный мусор привел к появлению мышей и собак.

Жителей Карабаша (Челябинская область) предупредили о предстоящих перебоях с вывозом твердых бытовых отходов. Информация об этом размещена в официальной группе администрации города в соцсети. «В связи с выходом из строя спецтехники (2 мусоровоза) ООО „Центр коммунального сервиса“, возможны перебои с вывозом мусора (далее — ТБО). Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием», — сообщается в группе «Администрация Карабашского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте». В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня. За это время график вывоза ТБО будет восстановлен в штатном режиме. Ранее жительница Челябинска пожаловалась на антисанитарию около детских садов №№ 33, 77. Разбросанный мусор привел к появлению мышей и собак.