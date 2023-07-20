Жителей Карабаша предупредили о перебоях с вывозом мусора

Жителей Карабаша (Челябинская область) предупредили о предстоящих перебоях с вывозом твердых бытовых отходов. Информация об этом размещена в официальной группе администрации города в соцсети.
«В связи с выходом из строя спецтехники (2 мусоровоза) ООО „Центр коммунального сервиса“, возможны перебои с вывозом мусора (далее — ТБО). Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием», — сообщается в группе «Администрация Карабашского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте».
В проблеме обещают разобраться в ближайшие два дня. За это время график вывоза ТБО будет восстановлен в штатном режиме.
Ранее жительница Челябинска пожаловалась на антисанитарию около детских садов №№ 33, 77. Разбросанный мусор привел к появлению мышей и собак.
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