Для девочки, выброшенной на мусорку родителями-бездомными в Челябинске, нашлась новая семья

Девочку, выброшенную родителями-бездомными на мусорку в центре Челябинска, удочерит семейная пара. На данный момент будущие родители девочки оформляют предварительную опеку, сообщили в пресс-службе минсоц региона.
«В настоящее время малышка находится в медицинском учреждении, но уже совсем скоро ее заберет домой семейная пара. Сейчас будущие мама и папа оформляют предварительную опеку, в дальнейшем они планируют удочерить девочку», — сообщили в пресс-службе.
Ранее новорожденного ребенка 26 мая 2023 нашли на контейнерной площадке за магазином «Золотое яблоко». Родители-бездомные выбросили малышку в мусорный контейнер. На данный момент отец девочки находится под стражей, ему Центральный суд продлил срок содержания.
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