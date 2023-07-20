20 июля 2023

Для девочки, выброшенной на мусорку родителями-бездомными в Челябинске, нашлась новая семья

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
На данный момент будущие родители малышки оформляют предварительную опеку Фото:

Девочку, выброшенную родителями-бездомными на мусорку в центре Челябинска, удочерит семейная пара. На данный момент будущие родители девочки оформляют предварительную опеку, сообщили в пресс-службе минсоц региона.

«В настоящее время малышка находится в медицинском учреждении, но уже совсем скоро ее заберет домой семейная пара. Сейчас будущие мама и папа оформляют предварительную опеку, в дальнейшем они планируют удочерить девочку», — сообщили в пресс-службе.

Ранее новорожденного ребенка 26 мая 2023 нашли на контейнерной площадке за магазином «Золотое яблоко». Родители-бездомные выбросили малышку в мусорный контейнер. На данный момент отец девочки находится под стражей, ему Центральный суд продлил срок содержания.

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Девочку, выброшенную родителями-бездомными на мусорку в центре Челябинска, удочерит семейная пара. На данный момент будущие родители девочки оформляют предварительную опеку, сообщили в пресс-службе минсоц региона. «В настоящее время малышка находится в медицинском учреждении, но уже совсем скоро ее заберет домой семейная пара. Сейчас будущие мама и папа оформляют предварительную опеку, в дальнейшем они планируют удочерить девочку», — сообщили в пресс-службе. Ранее новорожденного ребенка 26 мая 2023 нашли на контейнерной площадке за магазином «Золотое яблоко». Родители-бездомные выбросили малышку в мусорный контейнер. На данный момент отец девочки находится под стражей, ему Центральный суд продлил срок содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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