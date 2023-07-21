На «Пикнике для СВОих» будет работать пункт челябинского фонда «Защитники Отечества». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, камуфляж, армия, военные, солдаты, войска, призыв, новобранец, призывник, военнослужащие, вежливые люди, сво
Участники СВО и члены их семей смогут на пикнике получить консультацию фонда Фото:

В парке Победы Челябинска 22 июля на «Пикнике для СВОих», который организовали фонд «2020» и Комитет семей Воинов Отечества, будет работать палатка филиала фонда «Защитники Отечества». В пресс-службе реготделения URA.RU сообщили, что участники СВО и их семьи на месте смогут обратиться за помощью.

«На „Пикнике для СВОих“ будет расположена брендированная палатка от филиала фонда. Там будут работать два социальных координатора, юрист, медицинский психолог, также специалисты из медико-социальной экспертизы и службы занятости. Ветераны СВО и члены их семьи смогут получить консультацию по любым интересующим вопросам», — уточнили в пресс-службе.

Анонс пикника в парке Победы опубликовала в своем telegram-канале супруга губернатора Алексея Текслера, Ирина. Она сообщила, что будут открыты интерактивные площадки, полевая кухня, также организуют досуг детям и разговор с участниками СВО.

Палатка филиала фонда будет работать с начала и до окончания мероприятия, с 11:00 до 16:00
Палатка филиала фонда будет работать с начала и до окончания мероприятия, с 11:00 до 16:00
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке Победы Челябинска 22 июля на «Пикнике для СВОих», который организовали фонд «2020» и Комитет семей Воинов Отечества, будет работать палатка филиала фонда «Защитники Отечества». В пресс-службе реготделения URA.RU сообщили, что участники СВО и их семьи на месте смогут обратиться за помощью. «На „Пикнике для СВОих“ будет расположена брендированная палатка от филиала фонда. Там будут работать два социальных координатора, юрист, медицинский психолог, также специалисты из медико-социальной экспертизы и службы занятости. Ветераны СВО и члены их семьи смогут получить консультацию по любым интересующим вопросам», — уточнили в пресс-службе. Анонс пикника в парке Победы опубликовала в своем telegram-канале супруга губернатора Алексея Текслера, Ирина. Она сообщила, что будут открыты интерактивные площадки, полевая кухня, также организуют досуг детям и разговор с участниками СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...