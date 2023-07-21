Участники СВО и члены их семей смогут на пикнике получить консультацию фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парке Победы Челябинска 22 июля на «Пикнике для СВОих», который организовали фонд «2020» и Комитет семей Воинов Отечества, будет работать палатка филиала фонда «Защитники Отечества». В пресс-службе реготделения URA.RU сообщили, что участники СВО и их семьи на месте смогут обратиться за помощью.

«На „Пикнике для СВОих“ будет расположена брендированная палатка от филиала фонда. Там будут работать два социальных координатора, юрист, медицинский психолог, также специалисты из медико-социальной экспертизы и службы занятости. Ветераны СВО и члены их семьи смогут получить консультацию по любым интересующим вопросам», — уточнили в пресс-службе.

Анонс пикника в парке Победы опубликовала в своем telegram-канале супруга губернатора Алексея Текслера, Ирина. Она сообщила, что будут открыты интерактивные площадки, полевая кухня, также организуют досуг детям и разговор с участниками СВО.