Движение на закрытых участках дорог откроют в 12:30 (архивное фото)
В центре Екатеринбурга утром 22 июля образовалась пробка из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg, из-за которого перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На Карла Либкнехта большая пробка. Людям приходится объезжать участки дороги, которые закрыли из-за триатлона», — сообщил молодой человек.
В мэрии Екатеринбурга пообещали, что движение будет открыто в 12:30. Соревнования Ironstar Yekaterinburg-2023 впервые проходят в Екатеринбурге. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде.
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