21 июля 2023

Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за триатлона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пробка, движение, час пик, трасса, автомобили
Движение на закрытых участках дорог откроют в 12:30 (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга утром 22 июля образовалась пробка из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg, из-за которого перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На Карла Либкнехта большая пробка. Людям приходится объезжать участки дороги, которые закрыли из-за триатлона», — сообщил молодой человек.

В мэрии Екатеринбурга пообещали, что движение будет открыто в 12:30. Соревнования Ironstar Yekaterinburg-2023 впервые проходят в Екатеринбурге. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде.

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В центре Екатеринбурга утром 22 июля образовалась пробка из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg, из-за которого перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На Карла Либкнехта большая пробка. Людям приходится объезжать участки дороги, которые закрыли из-за триатлона», — сообщил молодой человек. В мэрии Екатеринбурга пообещали, что движение будет открыто в 12:30. Соревнования Ironstar Yekaterinburg-2023 впервые проходят в Екатеринбурге. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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