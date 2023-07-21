В Екатеринбурге перекрыли движение из-за соревнований по триатлону. Карта

22 июля 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Движение закрыто из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге до 12:30 часов 22 июля перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги в центре города из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg. Об этом сообщили в администрации города. «Из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg до 12:30 перекрыто движение на 15 участках в центре города», — сообщается на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Также до 23:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, на парковках и заездных карманах на перекрытых участках. Движение закрыто по следующим участкам: по улице Дзержинского от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;

по Толмачева от проспекта Ленина до Царской;

по Царской от Толмачева до Дзержинского;

по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до 8 Марта;

по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;

по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;

по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской;

по Московской от Челюскинцев до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина от Московской до Татищева;

по нечетной стороне Татищева от Ленина до Пирогова;

по Пирогова от Татищева до Крауля;

по Крауля от Пирогова до Мельникова;

по Мельникова от Крауля до Репина;

по Репина от Мельникова до Ново-Московского тракта;

по четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги. Соревнования Ironstar Yekaterinburg проходят в Екатеринбурге впервые. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Движение будет закрыто до 12:30 Карта: сайт мэрии Екатеринбурга, https://екатеринбург.рф

В Екатеринбурге до 12:30 часов 22 июля перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги в центре города из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg. Об этом сообщили в администрации города. «Из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg до 12:30 перекрыто движение на 15 участках в центре города», — сообщается на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Также до 23:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, на парковках и заездных карманах на перекрытых участках. Движение закрыто по следующим участкам: Соревнования Ironstar Yekaterinburg проходят в Екатеринбурге впервые. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.