21 июля 2023

В Екатеринбурге перекрыли движение из-за соревнований по триатлону. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение закрыто из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге до 12:30 часов 22 июля перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги в центре города из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg. Об этом сообщили в администрации города.

«Из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg до 12:30 перекрыто движение на 15 участках в центре города», — сообщается на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Также до 23:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, на парковках и заездных карманах на перекрытых участках.

Движение закрыто по следующим участкам:

  • по улице Дзержинского от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
  • по Толмачева от проспекта Ленина до Царской;
  • по Царской от Толмачева до Дзержинского;
  • по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до 8 Марта;
  • по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
  • по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
  • по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской;
  • по Московской от Челюскинцев до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина от Московской до Татищева;
  • по нечетной стороне Татищева от Ленина до Пирогова;
  • по Пирогова от Татищева до Крауля;
  • по Крауля от Пирогова до Мельникова;
  • по Мельникова от Крауля до Репина;
  • по Репина от Мельникова до Ново-Московского тракта;
  • по четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.

Соревнования Ironstar Yekaterinburg проходят в Екатеринбурге впервые. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.

Движение будет закрыто до 12:30
Движение будет закрыто до 12:30

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В Екатеринбурге до 12:30 часов 22 июля перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги в центре города из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg. Об этом сообщили в администрации города. «Из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg до 12:30 перекрыто движение на 15 участках в центре города», — сообщается на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Также до 23:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, на парковках и заездных карманах на перекрытых участках. Движение закрыто по следующим участкам: Соревнования Ironstar Yekaterinburg проходят в Екатеринбурге впервые. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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