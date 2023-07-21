В Екатеринбурге до 12:30 часов 22 июля перекрыли движение транспорта на 15 участках дороги в центре города из-за соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg. Об этом сообщили в администрации города.
«Из-за триатлона Ironstar Yekaterinburg до 12:30 перекрыто движение на 15 участках в центре города», — сообщается на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Также до 23:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, на парковках и заездных карманах на перекрытых участках.
Движение закрыто по следующим участкам:
- по улице Дзержинского от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
- по Толмачева от проспекта Ленина до Царской;
- по Царской от Толмачева до Дзержинского;
- по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до 8 Марта;
- по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
- по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
- по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской;
- по Московской от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина от Московской до Татищева;
- по нечетной стороне Татищева от Ленина до Пирогова;
- по Пирогова от Татищева до Крауля;
- по Крауля от Пирогова до Мельникова;
- по Мельникова от Крауля до Репина;
- по Репина от Мельникова до Ново-Московского тракта;
- по четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.
Соревнования Ironstar Yekaterinburg проходят в Екатеринбурге впервые. На них состоятся женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.
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