В Челябинске из аварийных домов переехали 29 семей

24 июля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В ближайшее время челябинцы покинут еще девять ветхо аварийных домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала 2023 года из аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселения при этом составила одну тысячу 77 квадратных метров жилья, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На данный момент с начала 2023 года в Челябинске из ветхо аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселенных квартир составила 1077 квадратных метров», — сообщила Рыльская. Замглавы города отметила, завершается переселение челябинцев из еще девяти многоквартирных аварийных домов. Кроме того, готовится документация по сносу десяти нежилых зданий, которые также находятся в аварийном состоянии.

В Челябинске с начала 2023 года из аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселения при этом составила одну тысячу 77 квадратных метров жилья, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На данный момент с начала 2023 года в Челябинске из ветхо аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселенных квартир составила 1077 квадратных метров», — сообщила Рыльская. Замглавы города отметила, завершается переселение челябинцев из еще девяти многоквартирных аварийных домов. Кроме того, готовится документация по сносу десяти нежилых зданий, которые также находятся в аварийном состоянии.