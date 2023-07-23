23 июля 2023
22 июля 2023

В Челябинске из аварийных домов переехали 29 семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
В ближайшее время челябинцы покинут еще девять ветхо аварийных домов Фото:

В Челябинске с начала 2023 года из аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселения при этом составила одну тысячу 77 квадратных метров жилья, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«На данный момент с начала 2023 года в Челябинске из ветхо аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселенных квартир составила 1077 квадратных метров», — сообщила Рыльская.

Замглавы города отметила, завершается переселение челябинцев из еще девяти многоквартирных аварийных домов. Кроме того, готовится документация по сносу десяти нежилых зданий, которые также находятся в аварийном состоянии.

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В Челябинске с начала 2023 года из аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселения при этом составила одну тысячу 77 квадратных метров жилья, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На данный момент с начала 2023 года в Челябинске из ветхо аварийных домов переехали 29 семей. Общая площадь расселенных квартир составила 1077 квадратных метров», — сообщила Рыльская. Замглавы города отметила, завершается переселение челябинцев из еще девяти многоквартирных аварийных домов. Кроме того, готовится документация по сносу десяти нежилых зданий, которые также находятся в аварийном состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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