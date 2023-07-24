В Березниках продают магазин сетевого гиганта с мегаскидками на продукты

В Березниках за 17 млн рублей продаются помещения магазина сети низких цен «Чижик»

25 июля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Договор аренды с сетью «Чижик» заключен на 10 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Березниках (Пермский край) продаются помещения, арендованные федеральной сетью магазинов низких цен на продукты питания «Чижик». Стоимость готового арендного бизнеса — 17 млн рублей. «Продается готовый арендный бизнес в густонаселенном районе города Березники. Арендный договор с федеральной сетью „Чижик“ был заключен в начале июня 2023 года сроком на 10 лет. Цена — 17 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что магазин расположен на цокольном этаже здания, вход в помещение — с уровня земли. Поблизости находятся кафе и торговый центр. Продавец уверяет, что преимуществом местонахождения помещения является высокий пешеходный и автомобильный трафик. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках за 12,4 млн рублей продается здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезда собственника в другой регион.

В Березниках (Пермский край) продаются помещения, арендованные федеральной сетью магазинов низких цен на продукты питания «Чижик». Стоимость готового арендного бизнеса — 17 млн рублей. «Продается готовый арендный бизнес в густонаселенном районе города Березники. Арендный договор с федеральной сетью „Чижик“ был заключен в начале июня 2023 года сроком на 10 лет. Цена — 17 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что магазин расположен на цокольном этаже здания, вход в помещение — с уровня земли. Поблизости находятся кафе и торговый центр. Продавец уверяет, что преимуществом местонахождения помещения является высокий пешеходный и автомобильный трафик. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках за 12,4 млн рублей продается здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезда собственника в другой регион.