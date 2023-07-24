24 июля 2023

В Березниках продают магазин сетевого гиганта с мегаскидками на продукты

В Березниках за 17 млн рублей продаются помещения магазина сети низких цен «Чижик»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
Договор аренды с сетью «Чижик» заключен на 10 лет Фото:

В Березниках (Пермский край) продаются помещения, арендованные федеральной сетью магазинов низких цен на продукты питания «Чижик». Стоимость готового арендного бизнеса — 17 млн рублей.

«Продается готовый арендный бизнес в густонаселенном районе города Березники. Арендный договор с федеральной сетью „Чижик“ был заключен в начале июня 2023 года сроком на 10 лет. Цена — 17 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что магазин расположен на цокольном этаже здания, вход в помещение — с уровня земли. Поблизости находятся кафе и торговый центр. Продавец уверяет, что преимуществом местонахождения помещения является высокий пешеходный и автомобильный трафик.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках за 12,4 млн рублей продается здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезда собственника в другой регион.

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В Березниках (Пермский край) продаются помещения, арендованные федеральной сетью магазинов низких цен на продукты питания «Чижик». Стоимость готового арендного бизнеса — 17 млн рублей. «Продается готовый арендный бизнес в густонаселенном районе города Березники. Арендный договор с федеральной сетью „Чижик“ был заключен в начале июня 2023 года сроком на 10 лет. Цена — 17 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что магазин расположен на цокольном этаже здания, вход в помещение — с уровня земли. Поблизости находятся кафе и торговый центр. Продавец уверяет, что преимуществом местонахождения помещения является высокий пешеходный и автомобильный трафик. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках за 12,4 млн рублей продается здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезда собственника в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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