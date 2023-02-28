28 февраля 2023

Пермяк в связи с переездом продает в Березниках супермаркет «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка QR-кодов в торговых комплексах. Челябинск, светофор, супермаркет, магазин, продуктовый магазин, локдаун
Магазин продается за 12,4 млн рублей (архивное фото) Фото:

Житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезд в другой регион. Об этом продавец написал в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продам отдельно стоящее здание с арендатором — магазин „Светофор“. Договор аренды заключен до 2035 года. Новая утепленная кровля, утепленный фасад, теплые полы, автономное отопление. Есть парковка с асфальтированным подъездом. Продаю из-за переезда в другой регион», — сообщается в объявлении.

Продавец также уточняет, что недвижимость продает без обременений. Стоимость актива — 12, 4 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продуктовый супермаркет продают за 12 миллионов рублей. В стоимость входят помещения, товарный остаток на два миллиона рублей и торговое оборудование.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезд в другой регион. Об этом продавец написал в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продам отдельно стоящее здание с арендатором — магазин „Светофор“. Договор аренды заключен до 2035 года. Новая утепленная кровля, утепленный фасад, теплые полы, автономное отопление. Есть парковка с асфальтированным подъездом. Продаю из-за переезда в другой регион», — сообщается в объявлении. Продавец также уточняет, что недвижимость продает без обременений. Стоимость актива — 12, 4 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продуктовый супермаркет продают за 12 миллионов рублей. В стоимость входят помещения, товарный остаток на два миллиона рублей и торговое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...