Пермяк в связи с переездом продает в Березниках супермаркет «Светофор»

Житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезд в другой регион. Об этом продавец написал в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Продам отдельно стоящее здание с арендатором — магазин „Светофор“. Договор аренды заключен до 2035 года. Новая утепленная кровля, утепленный фасад, теплые полы, автономное отопление. Есть парковка с асфальтированным подъездом. Продаю из-за переезда в другой регион», — сообщается в объявлении.
Продавец также уточняет, что недвижимость продает без обременений. Стоимость актива — 12, 4 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продуктовый супермаркет продают за 12 миллионов рублей. В стоимость входят помещения, товарный остаток на два миллиона рублей и торговое оборудование.
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