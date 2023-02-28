Пермяк в связи с переездом продает в Березниках супермаркет «Светофор»

01 марта 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Магазин продается за 12,4 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезд в другой регион. Об этом продавец написал в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продам отдельно стоящее здание с арендатором — магазин „Светофор“. Договор аренды заключен до 2035 года. Новая утепленная кровля, утепленный фасад, теплые полы, автономное отопление. Есть парковка с асфальтированным подъездом. Продаю из-за переезда в другой регион», — сообщается в объявлении. Продавец также уточняет, что недвижимость продает без обременений. Стоимость актива — 12, 4 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продуктовый супермаркет продают за 12 миллионов рублей. В стоимость входят помещения, товарный остаток на два миллиона рублей и торговое оборудование.

Житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причина продажи — переезд в другой регион. Об этом продавец написал в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продам отдельно стоящее здание с арендатором — магазин „Светофор“. Договор аренды заключен до 2035 года. Новая утепленная кровля, утепленный фасад, теплые полы, автономное отопление. Есть парковка с асфальтированным подъездом. Продаю из-за переезда в другой регион», — сообщается в объявлении. Продавец также уточняет, что недвижимость продает без обременений. Стоимость актива — 12, 4 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продуктовый супермаркет продают за 12 миллионов рублей. В стоимость входят помещения, товарный остаток на два миллиона рублей и торговое оборудование.