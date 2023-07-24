24 июля 2023

В шахте челябинского олигарха из списка Forbes погиб рабочий

В Челябинской области в шахте «Восточная» погиб рабочий
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, рабочий нарушил требования безопасности при работе Фото:

В шахте «Восточная», входящей в структуру АО «ЮГК» челябинского бизнесмена Константина Струкова, занимающего 91 место в списке Forbes, погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Сотрудник погиб на рабочем месте. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности, что привело к смерти», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибший являлся уроженцем республики Узбекистан. На момент смерти ему было 60 лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЮГК». Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

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В шахте «Восточная», входящей в структуру АО «ЮГК» челябинского бизнесмена Константина Струкова, занимающего 91 место в списке Forbes, погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сотрудник погиб на рабочем месте. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности, что привело к смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибший являлся уроженцем республики Узбекистан. На момент смерти ему было 60 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЮГК». Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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