В шахте челябинского олигарха из списка Forbes погиб рабочий

В Челябинской области в шахте «Восточная» погиб рабочий

25 июля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, рабочий нарушил требования безопасности при работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В шахте «Восточная», входящей в структуру АО «ЮГК» челябинского бизнесмена Константина Струкова, занимающего 91 место в списке Forbes, погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сотрудник погиб на рабочем месте. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности, что привело к смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибший являлся уроженцем республики Узбекистан. На момент смерти ему было 60 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЮГК». Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

В шахте «Восточная», входящей в структуру АО «ЮГК» челябинского бизнесмена Константина Струкова, занимающего 91 место в списке Forbes, погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сотрудник погиб на рабочем месте. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности, что привело к смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибший являлся уроженцем республики Узбекистан. На момент смерти ему было 60 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЮГК». Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.