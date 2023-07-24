В шахте челябинского олигарха из списка Forbes погиб рабочий

По предварительным данным, рабочий нарушил требования безопасности при работе
В шахте «Восточная», входящей в структуру АО «ЮГК» челябинского бизнесмена Константина Струкова, занимающего 91 место в списке Forbes, погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Сотрудник погиб на рабочем месте. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности, что привело к смерти», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибший являлся уроженцем республики Узбекистан. На момент смерти ему было 60 лет.
URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЮГК». Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
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