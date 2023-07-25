25 июля 2023

В Чебаркуле частично не работает фонтан, который запустили полтора месяца назад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Чебаркуль. Челябинская область, чебаркуль
На площади Ленина в Чебаркуле не работает сухой фонтан Фото:

В городе Чебаркуль (Челябинской области) частично перестал работать «сухой» фонтан на площади имени Ленина, который торжественно открыли 10 июня в День города. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Неужели сломался. Как не хочется в это верить», — написала Елена К. в паблике «Типичный Чебаркуль» в социальной сети «ВКонтакте».

К посту она приложила видео, на котором показано, как одна половина фонтана не работает. Вода поступает из форсунок только с правой стороны. Пользователи предположили, что форсунки забились грязью и мусором из-за гуляющих по фонтану в обуви детей и взрослых. Но другие комментаторы возразили. По их словам, подобные «сухие» фонтаны специально спроектированы с учетом, что по ним будут бегать и затыкать струи воды.

URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Чебаркуль с просьбой прояснить ситуацию. На момент опубликования материала ответ не поступил.

Фонтан на площади Ленина в Чебаркуле торжественно запустили 10 июня 2023 года в День города. Водная конструкция оснащена звуковой и световой инсталляциями. «Сухой» фонтан установили в рамках реконструкции самой площади, которая проводилась с весны 2022 года. На глобальную перестройку было затрачено около 70 миллионов рублей.

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В городе Чебаркуль (Челябинской области) частично перестал работать «сухой» фонтан на площади имени Ленина, который торжественно открыли 10 июня в День города. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Неужели сломался. Как не хочется в это верить», — написала Елена К. в паблике «Типичный Чебаркуль» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила видео, на котором показано, как одна половина фонтана не работает. Вода поступает из форсунок только с правой стороны. Пользователи предположили, что форсунки забились грязью и мусором из-за гуляющих по фонтану в обуви детей и взрослых. Но другие комментаторы возразили. По их словам, подобные «сухие» фонтаны специально спроектированы с учетом, что по ним будут бегать и затыкать струи воды. URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Чебаркуль с просьбой прояснить ситуацию. На момент опубликования материала ответ не поступил. Фонтан на площади Ленина в Чебаркуле торжественно запустили 10 июня 2023 года в День города. Водная конструкция оснащена звуковой и световой инсталляциями. «Сухой» фонтан установили в рамках реконструкции самой площади, которая проводилась с весны 2022 года. На глобальную перестройку было затрачено около 70 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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