Задержанному ФСБ в Челябинске участнику межрегиональной преступной группы продлили срок ареста

Сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одному из участников межрегиональной преступной группировки, задержанной ФСБ в Челябинске по подозрению в даче взятки, 26 июля продлили срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, обвиняемый пробудет под стражей до середины октября.

«Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого еще на три месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 октября», — рассказал источник.

Сотрудники УФСБ по региону задержали участников группы в мае. Все они так или иначе связаны с московскими и челябинскими компаниями по производству и поставке автомобильных запчастей. По версии следствия, они вступили в преступный сговор с главным инженером МУП «Служба организации движения» Челябинска, который за плату помогал им подписывать выгодные контракты, а также осуществлял приемку невыполненных работ.

В отношении четверых обвиняемых возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5. ст. 290 УК РФ («дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве»). 19 мая им избрали меру пресечения. Двое из них находятся в СИЗО, один под домашним арестом, на последнего наложили запрет определенных действий.

По данным URA.RU, расследованием дела занимается четвертое следственное управление, дислоцирующееся в Екатеринбурге. Ранее агентство направляло запрос в пресс-службе Центрального аппарата СК РФ. Ответа не поступило. От МУП «Служба организации движения» ответа также не последовало. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.