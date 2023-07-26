26 июля 2023

Председатель ДНТ в Карабаше устроил фиктивные поборы с садоводов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, огород, газопровод, дача, дрова, село, забор, закаменка, закаменский
Председатель ДНТ по фиктивному протоколу хотел собрать с садоводов 4,1 млн рублей Фото:

Председатель одного из дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) в Карабаше Челябинской области по фиктивному документу собрал 950 тысяч с шести садоводов. Об этом URA.RU сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Председатель ДНТ в Карабаше составил фиктивный протокол общего собрания дачников, согласно которому все согласны сдать по 350 тысяч на нужды товарищества. Затем подал иск в суд, который удовлетворил требования, и со счетов шести собственников списали 950 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию, которая раскрыла мошенническую схему», — пояснили в пресс-службе.

В отношении не судимого 62-летнего председателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если бы мужчина довел свой злой умысел до конца, то ущерб составил бы 4,1 миллиона рублей.

На период следствия обвиняемого заключили под стражу под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в Кыштымский городской суд.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель одного из дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) в Карабаше Челябинской области по фиктивному документу собрал 950 тысяч с шести садоводов. Об этом URA.RU сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Председатель ДНТ в Карабаше составил фиктивный протокол общего собрания дачников, согласно которому все согласны сдать по 350 тысяч на нужды товарищества. Затем подал иск в суд, который удовлетворил требования, и со счетов шести собственников списали 950 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию, которая раскрыла мошенническую схему», — пояснили в пресс-службе. В отношении не судимого 62-летнего председателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если бы мужчина довел свой злой умысел до конца, то ущерб составил бы 4,1 миллиона рублей. На период следствия обвиняемого заключили под стражу под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в Кыштымский городской суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...