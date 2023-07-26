Председатель ДНТ в Карабаше устроил фиктивные поборы с садоводов

Председатель одного из дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) в Карабаше Челябинской области по фиктивному документу собрал 950 тысяч с шести садоводов. Об этом URA.RU сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Председатель ДНТ в Карабаше составил фиктивный протокол общего собрания дачников, согласно которому все согласны сдать по 350 тысяч на нужды товарищества. Затем подал иск в суд, который удовлетворил требования, и со счетов шести собственников списали 950 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию, которая раскрыла мошенническую схему», — пояснили в пресс-службе.
В отношении не судимого 62-летнего председателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если бы мужчина довел свой злой умысел до конца, то ущерб составил бы 4,1 миллиона рублей.
На период следствия обвиняемого заключили под стражу под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в Кыштымский городской суд.
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