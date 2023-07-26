При пожаре в частном доме, произошедшем в ночь на 27 июля в селе Калачево (Челябинская область), погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительной причиной пожара является короткое замыкание электроники.
«По прибытии к месту вызова подразделений (горел частный дом) наблюдалось сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы внутри были обнаружены два человека без признаков жизни. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание стиральной машины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что трагедии можно было избежать. Для этого дом должен был быть оборудован автономными пожарными извещателями. Данные устройства смогли бы предупредить спящих хозяев о начавшемся возгорании на начальном этапе.
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