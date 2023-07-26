26 июля 2023

В пожаре под Челябинском погибли мужчина и женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
Тела хозяев сгоревшего дома обнаружили прибывшие пожарные Фото:

При пожаре в частном доме, произошедшем в ночь на 27 июля в селе Калачево (Челябинская область), погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительной причиной пожара является короткое замыкание электроники.

«По прибытии к месту вызова подразделений (горел частный дом) наблюдалось сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы внутри были обнаружены два человека без признаков жизни. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание стиральной машины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что трагедии можно было избежать. Для этого дом должен был быть оборудован автономными пожарными извещателями. Данные устройства смогли бы предупредить спящих хозяев о начавшемся возгорании на начальном этапе.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание стиральной машины
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание стиральной машины
Фото:

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При пожаре в частном доме, произошедшем в ночь на 27 июля в селе Калачево (Челябинская область), погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительной причиной пожара является короткое замыкание электроники. «По прибытии к месту вызова подразделений (горел частный дом) наблюдалось сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы внутри были обнаружены два человека без признаков жизни. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание стиральной машины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что трагедии можно было избежать. Для этого дом должен был быть оборудован автономными пожарными извещателями. Данные устройства смогли бы предупредить спящих хозяев о начавшемся возгорании на начальном этапе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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