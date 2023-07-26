26 июля 2023

В Свердловской области мальчик сбежал из дома и не хотел туда возвращаться

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На Среднем Урале ребенок ушел из дома и не хотел возвращаться Фото:

Девятилетний Денис из поселка Артемовский (Свердловская область) пропал в ночь на 27 июля. Его нашли добровольцы, он им рассказал, что не хочет возвращаться домой.

«Мне позвонили во втором часу ночи и сообщили, что нужна помощь в поисках ребенка. Мы связались с добровольцами и выехали в поселок. Его трясло от страха — не хотел идти домой, поэтому мы вынуждены были обратиться в ПДН, чтобы специалисты проверили, что за семья, в которую ребенок боится вернуться», — рассказал порталу Е1 один из добровольцев Алексей Абакумов.

В полиции Артемовского рассказали, что ранее Денис не сбегал из дома, семья на учете не стоит. Мальчика вместе с родителями пригласили в отдел по делам несовершеннолетних для разбирательства.

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Девятилетний Денис из поселка Артемовский (Свердловская область) пропал в ночь на 27 июля. Его нашли добровольцы, он им рассказал, что не хочет возвращаться домой. «Мне позвонили во втором часу ночи и сообщили, что нужна помощь в поисках ребенка. Мы связались с добровольцами и выехали в поселок. Его трясло от страха — не хотел идти домой, поэтому мы вынуждены были обратиться в ПДН, чтобы специалисты проверили, что за семья, в которую ребенок боится вернуться», — рассказал порталу Е1 один из добровольцев Алексей Абакумов. В полиции Артемовского рассказали, что ранее Денис не сбегал из дома, семья на учете не стоит. Мальчика вместе с родителями пригласили в отдел по делам несовершеннолетних для разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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