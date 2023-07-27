Очевидцы сообщают, что водитель сбежал с места ДТП
В Сургуте (ХМАО) на улице Бажова водитель легкового автомобиля въехал в столб. В социальных сетях сообщается, что в салоне машины находилась компания несовершеннолетних.
«Вечером на улице Бажова отечественная „семерка“ врезалась в столб. <…> В салоне находилась компания несовершеннолетних. Предположительно, 14-16 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут».
Сообщается, что водитель сбежал с места ДТП. Три несовершеннолетних пассажира были госпитализированы.
Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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