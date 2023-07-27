27 июля 2023
26 июля 2023

В Сургуте в ДТП попал автомобиль с подростками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Очевидцы сообщают, что водитель сбежал с места ДТП Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Бажова водитель легкового автомобиля въехал в столб. В социальных сетях сообщается, что в салоне машины находилась компания несовершеннолетних.

«Вечером на улице Бажова отечественная „семерка“ врезалась в столб. <…> В салоне находилась компания несовершеннолетних. Предположительно, 14-16 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут».

Сообщается, что водитель сбежал с места ДТП. Три несовершеннолетних пассажира были госпитализированы.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) на улице Бажова водитель легкового автомобиля въехал в столб. В социальных сетях сообщается, что в салоне машины находилась компания несовершеннолетних. «Вечером на улице Бажова отечественная „семерка“ врезалась в столб. <…> В салоне находилась компания несовершеннолетних. Предположительно, 14-16 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут». Сообщается, что водитель сбежал с места ДТП. Три несовершеннолетних пассажира были госпитализированы. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...