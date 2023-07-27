Челябинская ГИБДД предупредила о возможных проблемах на трассе М-5

28 июля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Масштабные ремонты на трасе М-5 могут создать затруднения для водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей просят быть внимательными и по возможности выбрать альтернативные маршруты в связи с дорожными работами на нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области. Об этом 28 июля завили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На федеральной трассе М5 „Урал“, на участке в сторону Москвы, с 1830-го км по 1844-й км, идут дорожные работы (обустройство обочины и укладка дорожного полотна). На участке в сторону Челябинска, с 1844-го км по 1860-й км, ведется обустройство обочины. На автодороге „Подъезд к городу Екатеринбургу“ в направлении Екатеринбурга, на участках с 14-го по 18-й км и с 37-го по 39-й км, производится укладка дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Масштабные работы по реконструкции федеральной трассы идут и на других ее участках, расположенных в Челябинской области. В частности, в Ашинском районе каждый четверг на несколько часов движение закрывается для проведения взрывных работ.

Водителей просят быть внимательными и по возможности выбрать альтернативные маршруты в связи с дорожными работами на нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области. Об этом 28 июля завили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На федеральной трассе М5 „Урал“, на участке в сторону Москвы, с 1830-го км по 1844-й км, идут дорожные работы (обустройство обочины и укладка дорожного полотна). На участке в сторону Челябинска, с 1844-го км по 1860-й км, ведется обустройство обочины. На автодороге „Подъезд к городу Екатеринбургу“ в направлении Екатеринбурга, на участках с 14-го по 18-й км и с 37-го по 39-й км, производится укладка дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Масштабные работы по реконструкции федеральной трассы идут и на других ее участках, расположенных в Челябинской области. В частности, в Ашинском районе каждый четверг на несколько часов движение закрывается для проведения взрывных работ.