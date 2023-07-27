27 июля 2023

Челябинская ГИБДД предупредила о возможных проблемах на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Масштабные ремонты на трасе М-5 могут создать затруднения для водителей Фото:

Водителей просят быть внимательными и по возможности выбрать альтернативные маршруты в связи с дорожными работами на нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области. Об этом 28 июля завили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На федеральной трассе М5 „Урал“, на участке в сторону Москвы, с 1830-го км по 1844-й км, идут дорожные работы (обустройство обочины и укладка дорожного полотна). На участке в сторону Челябинска, с 1844-го км по 1860-й км, ведется обустройство обочины. На автодороге „Подъезд к городу Екатеринбургу“ в направлении Екатеринбурга, на участках с 14-го по 18-й км и с 37-го по 39-й км, производится укладка дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Масштабные работы по реконструкции федеральной трассы идут и на других ее участках, расположенных в Челябинской области. В частности, в Ашинском районе каждый четверг на несколько часов движение закрывается для проведения взрывных работ.

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Водителей просят быть внимательными и по возможности выбрать альтернативные маршруты в связи с дорожными работами на нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области. Об этом 28 июля завили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На федеральной трассе М5 „Урал“, на участке в сторону Москвы, с 1830-го км по 1844-й км, идут дорожные работы (обустройство обочины и укладка дорожного полотна). На участке в сторону Челябинска, с 1844-го км по 1860-й км, ведется обустройство обочины. На автодороге „Подъезд к городу Екатеринбургу“ в направлении Екатеринбурга, на участках с 14-го по 18-й км и с 37-го по 39-й км, производится укладка дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Масштабные работы по реконструкции федеральной трассы идут и на других ее участках, расположенных в Челябинской области. В частности, в Ашинском районе каждый четверг на несколько часов движение закрывается для проведения взрывных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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