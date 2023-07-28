AA: на Украине процветает военный туризм

28 июля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Туроператоры призывают туристов посетить Украину во время военного конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Туроператоры приглашают гостей посетить Украину в условиях военного конфликта с Россией. Они предлагают туристам посмотреть на зону боевых действий в ходе так называемого военного туризма. «В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной несколько компаний поощряют туристов посетить Украину и своими глазами увидеть, какова жизнь в зоне боевых действий», — передают авторы турецкого агентства «Анадолу». Журналисты отмечают, что среди общества мнения по развитию военного туризма разделяются. Одни считают такой вид путешествий оправданным, другие же отмечают, что таким образом люди проявляют безразличие к жертвам конфликта. Россия проводит на Украине спецоперацию. В связи с этим, в страны Запада усилился поток украинских беженцев. Зарубежные туроператоры считают, что это приводит к уничтожению туристической отрасли в их странах.

Туроператоры приглашают гостей посетить Украину в условиях военного конфликта с Россией. Они предлагают туристам посмотреть на зону боевых действий в ходе так называемого военного туризма. «В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной несколько компаний поощряют туристов посетить Украину и своими глазами увидеть, какова жизнь в зоне боевых действий», — передают авторы турецкого агентства «Анадолу». Журналисты отмечают, что среди общества мнения по развитию военного туризма разделяются. Одни считают такой вид путешествий оправданным, другие же отмечают, что таким образом люди проявляют безразличие к жертвам конфликта. Россия проводит на Украине спецоперацию. В связи с этим, в страны Запада усилился поток украинских беженцев. Зарубежные туроператоры считают, что это приводит к уничтожению туристической отрасли в их странах.