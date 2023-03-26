Страна.ua: под Одессой во время шторма взорвалась морская мина

26 марта 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Под Одессой повреждены прибрежные здания Фото: Илья Московец © URA.RU В Одесской области взорвалась морская мина во время шторма. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. Повреждены прибрежные здания», — сообщает Страна.ua со ссылкой на местных жителей. В свою очередь государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пока не комментирует случившиеся. Ранее старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников заявил, что туристам, которые приезжают отдыхать на территорию Крыма, не стоит бояться украинских мин. Он подчеркнул, что мины из Одессы понесет мимо Молдавии, Румынии и других территорий, минуя полуостров.

В Одесской области взорвалась морская мина во время шторма. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. Повреждены прибрежные здания», — сообщает Страна.ua со ссылкой на местных жителей. В свою очередь государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пока не комментирует случившиеся. Ранее старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников заявил, что туристам, которые приезжают отдыхать на территорию Крыма, не стоит бояться украинских мин. Он подчеркнул, что мины из Одессы понесет мимо Молдавии, Румынии и других территорий, минуя полуостров.