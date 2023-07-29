Бастрыкин проверит, почему виновник смертельного ДТП в Пермском крае остался без наказания

30 июля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дело виновника смертельного ДТП в Пермском крае, который избежал наказания. Информация об этом опубликована в telegram-канале Следственного комитета России. «В Пермском крае виновник ДТП, произошедшего в октябре 2021 года, в результате которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины. В СМИ критикуется ход расследования. Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое взято на контроль в центральном аппарате ведомства. Региональное Следственное управление продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дело виновника смертельного ДТП в Пермском крае, который избежал наказания. Информация об этом опубликована в telegram-канале Следственного комитета России. «В Пермском крае виновник ДТП, произошедшего в октябре 2021 года, в результате которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины. В СМИ критикуется ход расследования. Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое взято на контроль в центральном аппарате ведомства. Региональное Следственное управление продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.