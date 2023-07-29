29 июля 2023
28 июля 2023

Бастрыкин проверит, почему виновник смертельного ДТП в Пермском крае остался без наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Пермском крае Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дело виновника смертельного ДТП в Пермском крае, который избежал наказания. Информация об этом опубликована в telegram-канале Следственного комитета России.

«В Пермском крае виновник ДТП, произошедшего в октябре 2021 года, в результате которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины. В СМИ критикуется ход расследования. Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в посте ведомства.

Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое взято на контроль в центральном аппарате ведомства. Региональное Следственное управление продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дело виновника смертельного ДТП в Пермском крае, который избежал наказания. Информация об этом опубликована в telegram-канале Следственного комитета России. «В Пермском крае виновник ДТП, произошедшего в октябре 2021 года, в результате которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины. В СМИ критикуется ход расследования. Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое взято на контроль в центральном аппарате ведомства. Региональное Следственное управление продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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