Генерал Райан: противник 80 лет не сталкивался с обороной, подобной российской

31 июля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Оборонительные позиции военные используют, чтобы замедлить или разбить врага Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан описал российские оборонительные позиции как технологию «более сложную и смертоносную, чем все, с чем сталкивались военные» в мире за многие десятилетия. По его мнению, то, что пытаются сделать сторонники киевского режима сейчас на южном фронте, — «невероятно сложно» как раз по этой причине. «Конструкция таких препятствий намного более сложная и смертоносная, чем все, с чем сталкивались какие-либо военные почти за 80 лет. Десятки километров в глубину, она предназначена для того, чтобы разбить или замедлить даже самые боеспособные формирования. Сейчас украинские военные пытаются продвинуться на юг, к Мелитополю и порту, стремясь разбить оборонительные позиции и уничтожить мост в Крым. Это невероятно сложно», — объяснил свою позицию Мик Райан в интервью еженедельнику The Economist. Чтобы преодолеть такие хорошо подготовленные оборонительные препятствия требуются навыки самого высокого уровня. Это то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не продемонстрировали в больших масштабах, подчеркнул военный аналитик Майкл Кофман. Даже самые подготовленные армии Североатлантического альянса (НАТО), обладающие превосходством в воздухе, могут с трудом преодолевать такие препятствия, соглашается с мнением Райана американский обозреватель Брендан Коул. Он также отмечал высокую эффективность минных полей и противотанковых рвов, ставших непреодолимой преградой для ВСУ при наступлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан описал российские оборонительные позиции как технологию «более сложную и смертоносную, чем все, с чем сталкивались военные» в мире за многие десятилетия. По его мнению, то, что пытаются сделать сторонники киевского режима сейчас на южном фронте, — «невероятно сложно» как раз по этой причине. «Конструкция таких препятствий намного более сложная и смертоносная, чем все, с чем сталкивались какие-либо военные почти за 80 лет. Десятки километров в глубину, она предназначена для того, чтобы разбить или замедлить даже самые боеспособные формирования. Сейчас украинские военные пытаются продвинуться на юг, к Мелитополю и порту, стремясь разбить оборонительные позиции и уничтожить мост в Крым. Это невероятно сложно», — объяснил свою позицию Мик Райан в интервью еженедельнику The Economist. Чтобы преодолеть такие хорошо подготовленные оборонительные препятствия требуются навыки самого высокого уровня. Это то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не продемонстрировали в больших масштабах, подчеркнул военный аналитик Майкл Кофман. Даже самые подготовленные армии Североатлантического альянса (НАТО), обладающие превосходством в воздухе, могут с трудом преодолевать такие препятствия, соглашается с мнением Райана американский обозреватель Брендан Коул. Он также отмечал высокую эффективность минных полей и противотанковых рвов, ставших непреодолимой преградой для ВСУ при наступлении.