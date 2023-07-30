30 июля 2023

Генерал Райан: противник 80 лет не сталкивался с обороной, подобной российской

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Оборонительные позиции военные используют, чтобы замедлить или разбить врага Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан описал российские оборонительные позиции как технологию «более сложную и смертоносную, чем все, с чем сталкивались военные» в мире за многие десятилетия. По его мнению, то, что пытаются сделать сторонники киевского режима сейчас на южном фронте, — «невероятно сложно» как раз по этой причине.

«Конструкция таких препятствий намного более сложная и смертоносная, чем все, с чем сталкивались какие-либо военные почти за 80 лет. Десятки километров в глубину, она предназначена для того, чтобы разбить или замедлить даже самые боеспособные формирования. Сейчас украинские военные пытаются продвинуться на юг, к Мелитополю и порту, стремясь разбить оборонительные позиции и уничтожить мост в Крым. Это невероятно сложно», — объяснил свою позицию Мик Райан в интервью еженедельнику The Economist.

Чтобы преодолеть такие хорошо подготовленные оборонительные препятствия требуются навыки самого высокого уровня. Это то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не продемонстрировали в больших масштабах, подчеркнул военный аналитик Майкл Кофман. Даже самые подготовленные армии Североатлантического альянса (НАТО), обладающие превосходством в воздухе, могут с трудом преодолевать такие препятствия, соглашается с мнением Райана американский обозреватель Брендан Коул. Он также отмечал высокую эффективность минных полей и противотанковых рвов, ставших непреодолимой преградой для ВСУ при наступлении.

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Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан описал российские оборонительные позиции как технологию «более сложную и смертоносную, чем все, с чем сталкивались военные» в мире за многие десятилетия. По его мнению, то, что пытаются сделать сторонники киевского режима сейчас на южном фронте, — «невероятно сложно» как раз по этой причине. «Конструкция таких препятствий намного более сложная и смертоносная, чем все, с чем сталкивались какие-либо военные почти за 80 лет. Десятки километров в глубину, она предназначена для того, чтобы разбить или замедлить даже самые боеспособные формирования. Сейчас украинские военные пытаются продвинуться на юг, к Мелитополю и порту, стремясь разбить оборонительные позиции и уничтожить мост в Крым. Это невероятно сложно», — объяснил свою позицию Мик Райан в интервью еженедельнику The Economist. Чтобы преодолеть такие хорошо подготовленные оборонительные препятствия требуются навыки самого высокого уровня. Это то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не продемонстрировали в больших масштабах, подчеркнул военный аналитик Майкл Кофман. Даже самые подготовленные армии Североатлантического альянса (НАТО), обладающие превосходством в воздухе, могут с трудом преодолевать такие препятствия, соглашается с мнением Райана американский обозреватель Брендан Коул. Он также отмечал высокую эффективность минных полей и противотанковых рвов, ставших непреодолимой преградой для ВСУ при наступлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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