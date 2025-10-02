Двое военнослужащих из Когалыма (ХМАО) бросились спасать двух летчиков, вертолет которых был подбит беспилотником. Сами бойцы также рисковали жизнью, так как местность обстреливалась дронами ВСУ. О подвиге югорчан сообщил telegram-канал «Югра Солдату».
«Двое наших земляков из Когалыма, рискуя собственной жизнью, совершили героический поступок. Неподалеку от них упал вертолёт, сбитый вражеским дроном. Несмотря на то, что дроны ВСУ продолжали кружить по всей территории, наши бойцы, рискуя своей жизнью, отправились к месту происшествия и этот риск был оправдан. Итог — две спасенные жизни», — говорится в сообщении.
