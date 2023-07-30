В Совфеде спрогнозировали, как выборы в США повлияют на украинский конфликт

США могут пойти на эскалацию украинского конфликта ради получения голосов на выборах президента в 2024 году. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают», — сказал Косачев в интервью газете «Аргументы и факты». Он добавил, что американцы используют внешнюю политику для межпартийной борьбы, и президентская кампания в 2024 году может стать роковым обстоятельством в конфликте на Украине.
Ранее бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году приведет к краху Украины и американской демократии. По ее словам, победа Трампа также поспособствует выходу США из НАТО.
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