30 июля 2023
29 июля 2023

Жена челябинского губернатора уехала отмечать день рождения в заповедник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер традиционно отправилась отмечать день рождения в заповедник «Аркаим» Фото:

Жена челябинского губернатора Текслера Ирина выразила благодарности за поздравления с днем рождения. Праздновать юбилей она традиционно отправилась в исторический заповедник «Аркаим».

«Спасибо за поздравления с днем рождения! Мне безумно приятно, что со мной столько друзей и единомышленников. Фото — мой уже традиционный день рождения на Аркаиме», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора поблагодарила жителей региона за то, что приняли ее и научили по-настоящему любить Челябинскую область. Она также отметила команду инициатив «Фонд 2020» за выносливость и креативность.

«Я счастливый человек, раз смогла собрать вокруг столько светлых и добрых людей. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном объеме!», — завершила ответ на поздравления Текслер.

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Жена челябинского губернатора Текслера Ирина выразила благодарности за поздравления с днем рождения. Праздновать юбилей она традиционно отправилась в исторический заповедник «Аркаим». «Спасибо за поздравления с днем рождения! Мне безумно приятно, что со мной столько друзей и единомышленников. Фото — мой уже традиционный день рождения на Аркаиме», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора поблагодарила жителей региона за то, что приняли ее и научили по-настоящему любить Челябинскую область. Она также отметила команду инициатив «Фонд 2020» за выносливость и креативность. «Я счастливый человек, раз смогла собрать вокруг столько светлых и добрых людей. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном объеме!», — завершила ответ на поздравления Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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