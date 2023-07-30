Жена челябинского губернатора Текслера Ирина выразила благодарности за поздравления с днем рождения. Праздновать юбилей она традиционно отправилась в исторический заповедник «Аркаим».
«Спасибо за поздравления с днем рождения! Мне безумно приятно, что со мной столько друзей и единомышленников. Фото — мой уже традиционный день рождения на Аркаиме», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Супруга губернатора поблагодарила жителей региона за то, что приняли ее и научили по-настоящему любить Челябинскую область. Она также отметила команду инициатив «Фонд 2020» за выносливость и креативность.
«Я счастливый человек, раз смогла собрать вокруг столько светлых и добрых людей. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном объеме!», — завершила ответ на поздравления Текслер.
Ирина Текслер пожелала всем мир и достаток в семьях и сердцах
фото: Ирина Текслер в соцсети «ВКонтакте»
Текслер рада, что вокруг нее много светлых и добрых людей
фото: Ирина Текслер в соцсети «ВКонтакте»
Жена губернатора поблагодарила южноуральцев за то, что научили ее по-настоящему любить регион
Жена челябинского губернатора Текслера Ирина выразила благодарности за поздравления с днем рождения. Праздновать юбилей она традиционно отправилась в исторический заповедник «Аркаим». «Спасибо за поздравления с днем рождения! Мне безумно приятно, что со мной столько друзей и единомышленников. Фото — мой уже традиционный день рождения на Аркаиме», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора поблагодарила жителей региона за то, что приняли ее и научили по-настоящему любить Челябинскую область. Она также отметила команду инициатив «Фонд 2020» за выносливость и креативность. «Я счастливый человек, раз смогла собрать вокруг столько светлых и добрых людей. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном объеме!», — завершила ответ на поздравления Текслер.