Ирина Текслер традиционно отправилась отмечать день рождения в заповедник «Аркаим» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Текслера Ирина выразила благодарности за поздравления с днем рождения. Праздновать юбилей она традиционно отправилась в исторический заповедник «Аркаим».

«Спасибо за поздравления с днем рождения! Мне безумно приятно, что со мной столько друзей и единомышленников. Фото — мой уже традиционный день рождения на Аркаиме», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора поблагодарила жителей региона за то, что приняли ее и научили по-настоящему любить Челябинскую область. Она также отметила команду инициатив «Фонд 2020» за выносливость и креативность.

«Я счастливый человек, раз смогла собрать вокруг столько светлых и добрых людей. Пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в стократном объеме!», — завершила ответ на поздравления Текслер.

Ирина Текслер пожелала всем мир и достаток в семьях и сердцах фото: Ирина Текслер в соцсети «ВКонтакте»

Текслер рада, что вокруг нее много светлых и добрых людей фото: Ирина Текслер в соцсети «ВКонтакте»