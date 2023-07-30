Челябинский межвузовский кампус заработал в интернете

Сергей Таскаев анонсировал начало работы прототипа межвузовского кампуса в интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске заработал интернет-аналог межвузовского кампуса. Как URA.RU рассказал ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев, идея нового интернет-журнала «Зеленый понедельник» отвечает концепции будущего межуниверситетского объекта.

«Наша цель состоит в аккумулировании результатов большой работы южноуральских ученых на одной медиаплатформе. Такой подход укладывается в концепцию нашего межвузовского кампуса, куда вошли сразу несколько крупных вузов», — пояснил URA.RU Таскаев.

«Зеленый понедельник» будет простым языком рассказывать о достижениях ученых региона, помогая молодым ориентироваться в мире науки. ЧелГУ реализует проект на грант Росмолодежи. Журнал стал продолжением одноименного открытого лектория в ботаническом саду вуза. На площадке представлены новости науки, интересные факты, интервью и видеоподкасты.

«В числе разделов есть календарь популяризирующих науку и научных мероприятий, подборка конкурсов, премий и стипендий, заявку на участие и получение которых можно подать в ближайшие месяцы. Имеются и инструкции: как написать научную статью, заявку на грант и так далее», — пояснила советник ректора Анастасия Гусенкова.

Раздел является авторским. Его подготовила профессор журфака, председатель диссертационного совета по медиакоммуникациям и журналистике Марина Загидуллина. Август станет тестовым месяцем, чтобы с сентября работу начать в полную силу. В дальнейшем организаторы планируют зарегистрировать проект в качестве средства массовой информации, сформировав отдельную редакцию.

Межвузовский кампус объединит работу шести челябинских вузов. Он предполагает строительство десяти объектов общей площадью более 123 тысяч кв метров. Кампус является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.