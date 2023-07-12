12 июля 2023

Губернатор Текслер доложил вице-премьеру РФ Хуснуллину, как строится кампус в Челябинске

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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, текслер алексей, сидоренко элина
Текслер сообщил о планах сдать первый объект в марте 2024 года Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о ходе строительства межуниверситетского кампуса на заседании штаба под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Все объекты будут сданы к концу 2025 года, отметил Текслер.

«Второй этаж гостиницы начинаем строить, в сентябре закончим коробки на этих объектах. В марте следующего года сдадим первый объект. Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года», — передает слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Проект мирового уровня реализуется на площадке Челябинского и Южноуральского госуниверситетов. На 123 тысячах квадратных метров смогут разместить 3400 человек, коворкингов, лабораторий, технопарка, физкультурный комплекс и амфитеатр.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о ходе строительства межуниверситетского кампуса на заседании штаба под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Все объекты будут сданы к концу 2025 года, отметил Текслер. «Второй этаж гостиницы начинаем строить, в сентябре закончим коробки на этих объектах. В марте следующего года сдадим первый объект. Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года», — передает слова губернатора пресс-служба правительства региона. Проект мирового уровня реализуется на площадке Челябинского и Южноуральского госуниверситетов. На 123 тысячах квадратных метров смогут разместить 3400 человек, коворкингов, лабораторий, технопарка, физкультурный комплекс и амфитеатр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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