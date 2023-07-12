Губернатор Текслер доложил вице-премьеру РФ Хуснуллину, как строится кампус в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о ходе строительства межуниверситетского кампуса на заседании штаба под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Все объекты будут сданы к концу 2025 года, отметил Текслер.
«Второй этаж гостиницы начинаем строить, в сентябре закончим коробки на этих объектах. В марте следующего года сдадим первый объект. Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года», — передает слова губернатора пресс-служба правительства региона.
Проект мирового уровня реализуется на площадке Челябинского и Южноуральского госуниверситетов. На 123 тысячах квадратных метров смогут разместить 3400 человек, коворкингов, лабораторий, технопарка, физкультурный комплекс и амфитеатр.
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