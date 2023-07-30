Циклон принесет в Челябинскую область грозы, град и ураган

Погода в Челябинской области резко ухудшится уже в ближайшие часы. Экстренное предупреждение распространил 31 июля региональный гидрометеоцентр.
«В связи с прохождением циклона в ближайший час и до конца дня 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы. Местами пройдет крупный град. Шквальный ветер достигнет скорости 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении.
Ранее непогода обрушилась на регионы Поволжья. Шквальный ветер, переходящий в ураган, погубил 10 человек. Пострадали более 70 местных жителей. В Казани ураган в Казани снес провода ЛЭП и дачные постройки.
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