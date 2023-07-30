30 июля 2023

Циклон принесет в Челябинскую область грозы, град и ураган

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Непогода будет бушевать в Челябинской области больше суток Фото:

Погода в Челябинской области резко ухудшится уже в ближайшие часы. Экстренное предупреждение распространил 31 июля региональный гидрометеоцентр.

«В связи с прохождением циклона в ближайший час и до конца дня 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы. Местами пройдет крупный град. Шквальный ветер достигнет скорости 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении.

Ранее непогода обрушилась на регионы Поволжья. Шквальный ветер, переходящий в ураган, погубил 10 человек. Пострадали более 70 местных жителей. В Казани ураган в Казани снес провода ЛЭП и дачные постройки.

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Погода в Челябинской области резко ухудшится уже в ближайшие часы. Экстренное предупреждение распространил 31 июля региональный гидрометеоцентр. «В связи с прохождением циклона в ближайший час и до конца дня 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы. Местами пройдет крупный град. Шквальный ветер достигнет скорости 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении. Ранее непогода обрушилась на регионы Поволжья. Шквальный ветер, переходящий в ураган, погубил 10 человек. Пострадали более 70 местных жителей. В Казани ураган в Казани снес провода ЛЭП и дачные постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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