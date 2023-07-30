Власти проверили, как Нижневартовск готовится в зиме

Мэр Нижневартовска Кощенко посетил котельную 3А

Борис Хохряков (на фото слева) и Алексей Елин пообщались с журналистами после проверки энергообъектов Фото: пресс-служба «Горэлектросети»

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко вместе с председателями городской и окружной дум проинспектировал ход работ по модернизации объектов теплоснабжения. Представители власти побывали в котельной 3А и проверили готовность города к зиме, сообщили в пресс-службе «Горэлектросети».

«Инвестиции в котельную № 3А в 2023 году составят порядка 69 миллионов рублей. Сейчас на объекте завершают работы по замене одного из водогрейных котлов мощностью 100 гигакалорий в час. Он уже полностью смонтирован, специалисты приступили к установке огнеупорных и теплоизоляционных ограждений», — рассказал URA.RU директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал «Горэлектросети») Алексей Елин.

Котельная 3А обеспечивает горячей водой три микрорайона города, а также новостройки за улицей Ханты-Мансийской и часть промышленной зоны. В 2022 году там установили современные узлы регулирования и учета газа. Это позволяет более экономно расходовать топливо, безопасно и эффективно управлять технологическими процессами. Осенью специалисты приступят к монтажу системы автоматического управления.

«Инвестпрограмма концессионера на 2023 год включает в себя модернизацию центрального теплового пункта, реконструкцию газораспределительного пункта котельной № 5 и подмешивающей станции Больничного комплекса. За летний период в Нижневартовске заменят 16 ветхих участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Инвестиции составят 391,5 млн рублей», — сообщил первый заместитель директора «Управления теплоснабжения» Александр Топалов.

Сейчас теплоэнергетики готовятся к осенне-зимнему периоду. Участки сетей, на которых выявили дефекты, внесены в график ремонтов на 2023 год. Горячей водой обеспечены все городские абоненты.

«Если говорить о готовности системы к зиме, то моя оценка положительная, Нижневартовск к зиме будет готов. Кроме того, сегодня мы увидели активную работу по модернизации производственных мощностей», — отметил председатель думы ХМАО-Югры Борис Хохряков.