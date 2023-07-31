На челябинском пляже спасли двухлетнего мальчика

На пляже «Шершневский» в Челябинске спасатели вытащили из воды тонувшего двухлетнего мальчика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
«Ребенок тонул в четырех метрах от берега. Спасатель выдвинулся ему на помощь и транспортировал на берег. До приезда скорой пострадавшему оказали первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.
Там отметили, что сразу же после случившегося нашли родителей мальчика. С ними была проведена беседа.
В службе спасения призывают не оставлять детей без присмотра. Ответственность за них несут родители. Они должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность.
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