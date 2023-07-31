31 июля 2023

На челябинском пляже спасли двухлетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, спасатель, пляж, отдых, лодка
Матросы-спасатели не дали случиться трагедии Фото:

На пляже «Шершневский» в Челябинске спасатели вытащили из воды тонувшего двухлетнего мальчика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

«Ребенок тонул в четырех метрах от берега. Спасатель выдвинулся ему на помощь и транспортировал на берег. До приезда скорой пострадавшему оказали первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что сразу же после случившегося нашли родителей мальчика. С ними была проведена беседа.

В службе спасения призывают не оставлять детей без присмотра. Ответственность за них несут родители. Они должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность.

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На пляже «Шершневский» в Челябинске спасатели вытащили из воды тонувшего двухлетнего мальчика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. «Ребенок тонул в четырех метрах от берега. Спасатель выдвинулся ему на помощь и транспортировал на берег. До приезда скорой пострадавшему оказали первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что сразу же после случившегося нашли родителей мальчика. С ними была проведена беседа. В службе спасения призывают не оставлять детей без присмотра. Ответственность за них несут родители. Они должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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