На челябинском пляже спасли двухлетнего мальчика

01 августа 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Матросы-спасатели не дали случиться трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пляже «Шершневский» в Челябинске спасатели вытащили из воды тонувшего двухлетнего мальчика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. «Ребенок тонул в четырех метрах от берега. Спасатель выдвинулся ему на помощь и транспортировал на берег. До приезда скорой пострадавшему оказали первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что сразу же после случившегося нашли родителей мальчика. С ними была проведена беседа. В службе спасения призывают не оставлять детей без присмотра. Ответственность за них несут родители. Они должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность.

На пляже «Шершневский» в Челябинске спасатели вытащили из воды тонувшего двухлетнего мальчика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. «Ребенок тонул в четырех метрах от берега. Спасатель выдвинулся ему на помощь и транспортировал на берег. До приезда скорой пострадавшему оказали первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что сразу же после случившегося нашли родителей мальчика. С ними была проведена беседа. В службе спасения призывают не оставлять детей без присмотра. Ответственность за них несут родители. Они должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность.