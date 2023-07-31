У челябинского озера обнаружили гигантскую незаконную свалку

01 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Свалку обнаружили вблизи озера на площади 1,3 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке для фермерства, у озера Калды Красноармейского района Челябинской области, обнаружили гигантскую незаконную свалку твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом 1 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На участке площадью 1,3 гектара находится несанкционированная свалка ТБО и земляные валы до семи метров. Сельскохозяйственная земля все это время не использовалась по назначению и не обрабатывалась», — рассказали в ведомстве. Собственнику участка выдали предостережение. Информацию о захламлении направили в прокуратуру региона. На территории другого района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», с мая обнаружили две незаконных свалки. Первый полигон, проходивший вдоль федеральной трассы, собственник пытался скрыть под землей. Второй обнаружили вблизи поселка Красное поле, где опасными отходами пытались сделать отсыпку участка.

На участке для фермерства, у озера Калды Красноармейского района Челябинской области, обнаружили гигантскую незаконную свалку твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом 1 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На участке площадью 1,3 гектара находится несанкционированная свалка ТБО и земляные валы до семи метров. Сельскохозяйственная земля все это время не использовалась по назначению и не обрабатывалась», — рассказали в ведомстве. Собственнику участка выдали предостережение. Информацию о захламлении направили в прокуратуру региона. На территории другого района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», с мая обнаружили две незаконных свалки. Первый полигон, проходивший вдоль федеральной трассы, собственник пытался скрыть под землей. Второй обнаружили вблизи поселка Красное поле, где опасными отходами пытались сделать отсыпку участка.