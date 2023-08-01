Пьяный магнитогорец угрожал взорвать мост через реку Урал

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Клипарт. Магнитогорск, город, цэс, трамвай, центральный мост, центральная электрическая станция
Мужчина угрожал взорвать центральный мост Магнитогорска Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный мужчина угрожал взорвать мост через реку Урал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, он позвонил с угрозами в отдел полиции.

«В кратчайшие сроки звонивший был установлен. Им оказался местный житель 1976 года рождения, находящийся в алкогольном опьянении», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска.

В ведомстве отметили, что после звонка на мост выехала спецгруппа, которая осмотрела объект. Угроз взрыва обнаружено не было.

Мужчину после задержания доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризм»). Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный мужчина угрожал взорвать мост через реку Урал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, он позвонил с угрозами в отдел полиции. «В кратчайшие сроки звонивший был установлен. Им оказался местный житель 1976 года рождения, находящийся в алкогольном опьянении», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска. В ведомстве отметили, что после звонка на мост выехала спецгруппа, которая осмотрела объект. Угроз взрыва обнаружено не было. Мужчину после задержания доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризм»). Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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