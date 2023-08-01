01 августа 2023

Челябинские силовики задержали пациента, грозившего убить врача

Дважды судимый челябинец хотел убить травматолога в Ленинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Невменяемого рецидивиста сдали в полицию Фото:

В Челябинске росгвардейцы задержали агрессивного пациента, угрожавшего убить врача горбольницы №9. Об этом сообщили URA.RU 2 августа в пресс-службе регионального управления войск Национальной гвардии.

«Вечером 1 августа группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехала по сигналу тревожной кнопки. Врач-травматолог указала на мужчину, грозившего ей и другим медикам физической расправой. Пациент был пьян, размахивал руками и пытался ударить окружающих», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, 42-летний задержанный ранее был дважды судим. Рецидивиста передали в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске росгвардейцы задержали агрессивного пациента, угрожавшего убить врача горбольницы №9. Об этом сообщили URA.RU 2 августа в пресс-службе регионального управления войск Национальной гвардии. «Вечером 1 августа группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехала по сигналу тревожной кнопки. Врач-травматолог указала на мужчину, грозившего ей и другим медикам физической расправой. Пациент был пьян, размахивал руками и пытался ударить окружающих», — пояснили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, 42-летний задержанный ранее был дважды судим. Рецидивиста передали в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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