Челябинские силовики задержали пациента, грозившего убить врача

В Челябинске росгвардейцы задержали агрессивного пациента, угрожавшего убить врача горбольницы №9. Об этом сообщили URA.RU 2 августа в пресс-службе регионального управления войск Национальной гвардии.
«Вечером 1 августа группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехала по сигналу тревожной кнопки. Врач-травматолог указала на мужчину, грозившего ей и другим медикам физической расправой. Пациент был пьян, размахивал руками и пытался ударить окружающих», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, 42-летний задержанный ранее был дважды судим. Рецидивиста передали в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.
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