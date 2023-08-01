Единоросс из ЯНАО покаялся перед однопартийцами за укус полицейского. Инсайд

02 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Муса Тагиров готов понести наказание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров, укусивший полицейского, раскаялся перед однопартийцами. Как сообщил URA.RU источник в партии, Тагиров свой поступок не оправдывает и готов понести наказание. «Факт возбуждения уголовного дела член партии Тагиров Муса Умарович подтвердил. Поступок свой не оправдывает. Готов понести наказание», — сообщил инсайдер. Президиум регионального политического совета 27 июля принял решение о приостановке его членства в партии. В пресс-службе «Единой России» сообщили, что исключение Тагирова из партии возможно только после принятия обвинительного приговора суда. Ранее URA.RU сообщало, что единоросс Муса Тагиров укусил сотрудника полиции за руку. Инцидент произошел во время отправки Тагирова на медицинское освидетельствование, после того, как он устроил дебош в местном ресторане. Полицейский подал на Тагирова в суд.

Бывший исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров, укусивший полицейского, раскаялся перед однопартийцами. Как сообщил URA.RU источник в партии, Тагиров свой поступок не оправдывает и готов понести наказание. «Факт возбуждения уголовного дела член партии Тагиров Муса Умарович подтвердил. Поступок свой не оправдывает. Готов понести наказание», — сообщил инсайдер. Президиум регионального политического совета 27 июля принял решение о приостановке его членства в партии. В пресс-службе «Единой России» сообщили, что исключение Тагирова из партии возможно только после принятия обвинительного приговора суда. Ранее URA.RU сообщало, что единоросс Муса Тагиров укусил сотрудника полиции за руку. Инцидент произошел во время отправки Тагирова на медицинское освидетельствование, после того, как он устроил дебош в местном ресторане. Полицейский подал на Тагирова в суд.