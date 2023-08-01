Челябинского коммерсанта осудили за махинации при ремонте федеральной трассы

02 августа 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Суд ограничился условным наказанием для Олега Куленко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 2 августа признал виновным в мошенничестве при исполнении госконтракта на ведение строительных работ на трассе М-5 «Урал» генерального директора ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» Олега Куленко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он отделался условным сроком. «Суд постановил признать Куленко виновным. Назначить в качестве наказания лишение свободы условно на срок три года, с испытательным сроком четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, после задержания Куленко заключил досудебное соглашение. Он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство. Действовал Куленко не один. Серым кардиналом аферы был бывший учредитель фирмы Владимир Кашковский, который продолжал руководить компанией даже после выхода из числа учредителей. Уголовное дело в его отношении уже рассматривает суд. По версии следствия, Куленко, по указанию Кашковского, заключил контракт с ФКУ Упрдор «Южный Урал». По данному контракту ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» занималась ремонтом трассы М-5 «Урал». При строительстве линии наружного освещения в рамках данного контракта, мошенники организовывали закупку и поставку менее ценных строительных материалов ненадлежащего качества, тем самым похитили у заказчика работ около 51 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный райсуд Челябинска 2 августа признал виновным в мошенничестве при исполнении госконтракта на ведение строительных работ на трассе М-5 «Урал» генерального директора ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» Олега Куленко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он отделался условным сроком. «Суд постановил признать Куленко виновным. Назначить в качестве наказания лишение свободы условно на срок три года, с испытательным сроком четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, после задержания Куленко заключил досудебное соглашение. Он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство. Действовал Куленко не один. Серым кардиналом аферы был бывший учредитель фирмы Владимир Кашковский, который продолжал руководить компанией даже после выхода из числа учредителей. Уголовное дело в его отношении уже рассматривает суд. По версии следствия, Куленко, по указанию Кашковского, заключил контракт с ФКУ Упрдор «Южный Урал». По данному контракту ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» занималась ремонтом трассы М-5 «Урал». При строительстве линии наружного освещения в рамках данного контракта, мошенники организовывали закупку и поставку менее ценных строительных материалов ненадлежащего качества, тем самым похитили у заказчика работ около 51 млн рублей.