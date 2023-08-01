В пермской деревне продаются угодья для рыбалки и охоты на медведей

02 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

На территории хозяйства можно охотиться и рыбачить Фото: Сергей Русанов © URA.RU В деревне Сопино Карагайского муниципального округа Пермского края продается охотничье хозяйство с долгосрочной лицензией на пользование объектами животного мира. На территории угодий можно вести охоту на птиц и зверей, в том числе медведей, а также проводить время за рыбалкой. «Продается охотничье хозяйство „Нердватурсервис“, расположенное в деревне Сопино на севере Карагайского муниципального района. Территория выделена на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира от 2010 года, сроком на 25 лет. Помимо охоты на лося, медведя, кабана, соболя, куницу, рысь, бобра, глухаря, тетерева и рябчика есть возможность отличной рыбалки на реке Нердва. Цена — 18,4 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на территории охотничьего хозяйства имеется двухэтажный гостевой дом с баней, гаражом, летней кухней и беседкой. Также есть в наличии техника, в том числе автомобиль УАЗ, болотоход, снегоходы и прицепы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Еловском муниципальном округе Пермского края продается хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных.

В деревне Сопино Карагайского муниципального округа Пермского края продается охотничье хозяйство с долгосрочной лицензией на пользование объектами животного мира. На территории угодий можно вести охоту на птиц и зверей, в том числе медведей, а также проводить время за рыбалкой. «Продается охотничье хозяйство „Нердватурсервис“, расположенное в деревне Сопино на севере Карагайского муниципального района. Территория выделена на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира от 2010 года, сроком на 25 лет. Помимо охоты на лося, медведя, кабана, соболя, куницу, рысь, бобра, глухаря, тетерева и рябчика есть возможность отличной рыбалки на реке Нердва. Цена — 18,4 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на территории охотничьего хозяйства имеется двухэтажный гостевой дом с баней, гаражом, летней кухней и беседкой. Также есть в наличии техника, в том числе автомобиль УАЗ, болотоход, снегоходы и прицепы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Еловском муниципальном округе Пермского края продается хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных.