Убыточная компания заработает на поставке деликатесов для тюменского губернатора

За услуги властям компания получит почти 700 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменское ООО «Финвал», чьи убытки за 2022 год составили 471 000 рублей, выиграло контракт на поставку рыбных деликатесов для резиденций губернатора Александра Моора. Информация представлена на сайте госзакупок. Компания неоднократно поставляла продукты для представительского комплекса властей региона.

«Закупка на поставку продуктов питания. Результат определения поставщика: контракт заключен с ООО „Финвал“», — говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно данным сервиса СБИС, по итогам 2022 года ООО «Финвал» понесло убытки в размере 471 тысячи рублей. При этом чистый доход компании составил 21,9 млн рублей. За последние несколько лет фирма 12 раз становилась поставщиком продуктов для представительского комплекса правительства Тюменской области.

Как ранее писало URA.RU, торги на поставку рыбы и икры для резиденций тюменского губернатора были объявлены в июле. По нему поставщик получит почти 700 000 рублей.