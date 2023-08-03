Большинство студентов среди свердловчан не идут работать по специальности после выпуска

03 августа 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Многие студенты получают образование, но идут работать не по специальности Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Только 45% студентов вузов и 30% учащихся колледжей идут работать по специальности после выпускного. Многие продолжают обучение после получения диплома. Об этом рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова, опираясь на результаты опроса среди свердловских студентов. «Не так много желающих работать по специальности после окончания обучения, и для работодателей это несколько удручающие цифры. Только 45% студентов вузов и 30% учащихся колледжей идут работать по специальности после выпускного. Но в то же время радует, что есть тренд на продолжение образования, и мы сейчас это пропагандируем среди работодателей — чтобы он предлагал сотруднику пакет обучения», — отметила Кансафарова на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области.

Только 45% студентов вузов и 30% учащихся колледжей идут работать по специальности после выпускного. Многие продолжают обучение после получения диплома. Об этом рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова, опираясь на результаты опроса среди свердловских студентов. «Не так много желающих работать по специальности после окончания обучения, и для работодателей это несколько удручающие цифры. Только 45% студентов вузов и 30% учащихся колледжей идут работать по специальности после выпускного. Но в то же время радует, что есть тренд на продолжение образования, и мы сейчас это пропагандируем среди работодателей — чтобы он предлагал сотруднику пакет обучения», — отметила Кансафарова на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области.