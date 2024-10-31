В Екатеринбурге раскрыли банду, мешавшую спецслужбам и Минобороны

«Воровали в промышленных масштабах». Фото, видео

31 октября 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Для спецслужбистов обрывы линий связи имеют колоссальные последствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге пресекли деятельность организованной преступной группы «Йети», которая несколько лет обрывала линии спецсвязи, по которым общаются спецслужбы и военные. Об этом URA.RU рассказал директор ЧОО «Глобальная сеть безопасности» Владимир Брюханов, работающий с телеком-холдингами. «Банда воровала кабели в промышленных масштабах. Причем именно те, с помощью которых обеспечивается связь для ФСБ и ФСО. По ним также разговаривают все отделы полиции, военкоматы и прокуратуры города, области», — заявил Брюханов. С помощью таких же проводов происходит управление всей железной дорогой — в частности, релейными щитами. Лидер банды «Йети» Шепило С. Предоставлено Владимиром Брюхановым Группировку назвали «Йети» из-за того, что ее лидер Шепило С. (задержан) имеет 52-й размер ноги, объясняет Брюханов. Воры орудовали во всех районах города без исключения. Всего в ОПГ, по предварительным данным, состояли двенадцать человек. Задержанные Романов Н. и Тома А. работали с подельниками. Тома впоследствии откололся от группы и стал работать самостоятельно. Шепило С., Бекленищев Д. и Клюшников Н. находятся под следствием. Темников С. уехал в зону спецоперации РФ на Украине. Механику поимки преступников Брюханов описывает так. Кабели ставят на сигнализацию, в момент срезания специалисты по шлейфу вычисляют, где произошел обрыв, и опергруппа — всего в организации их 24 — выезжает на место по тревоге. В задержаниях помогают сотрудники Росгвардии. Чтобы выяснить, как далеко тянется обрыв кабеля, применяются специальные приборы эхо-локации — они и определяют расстояние до разрыва. Одно из обращений военного комиссариата с просьбой восстановить связь Предоставлено Владимиром Брюхановым «Они [воры] резали все, что видели. От их действий пострадали „МТС“, интернет-провайдеры „Дом.ру“ и „Планета“. Был „отрезан“ даже Институт ФСБ и недавно „выдернули“ Центробанк!» — подчеркнул Брюханов. Кабели обычно срезают в телефонных канализациях, смотровых колодцах и с фасадов зданий. Один из последних случаев произошел на Уралмаше. Тогда без связи остался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, которому требовалось вызвать скорую. По словам Брюханова, в 2023 году ущерб от кражи кабелей составил 12,5 миллиона рублей, а в 2024 году (по данным на октябрь) — четыре миллиона. Суммарно в 2023 году было зафиксировано 350 случаев кражи. Страдала инфраструктура, необходимая для обеспечения связи между военными и силовиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Срезанные кабели сдавались в приемные пункты, где без документов деньги преступникам выдавались наличными. «По закону такие пункты должны переводить на карту оплату за материал, потому что их деятельность строго регламентирована государством. На данный момент один из таких пунктов уже закрыт», — отметил Брюханов. Чтобы восстановить кабели, телеком-компаниям приходится тратить время и значительные ресурсы. Например, говорит Брюханов, если воры срезали проводов на пять млн, то после установки специального оборудования и необходимых подключений конечная стоимость может вырасти до десяти миллионов. Причем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности удается не всегда — в том числе из-за серьезного некомплекта в полиции. С мертвой точки ситуация сдвигается только сейчас. Основная цель Брюханова — добиться, чтобы преступникам вменяли ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Она является редкой и, как говорит Брюханов, ее возбуждают неохотно. О развитии этого сюжета URA.RU расскажет в следующих материалах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пресекли деятельность организованной преступной группы «Йети», которая несколько лет обрывала линии спецсвязи, по которым общаются спецслужбы и военные. Об этом URA.RU рассказал директор ЧОО «Глобальная сеть безопасности» Владимир Брюханов, работающий с телеком-холдингами. «Банда воровала кабели в промышленных масштабах. Причем именно те, с помощью которых обеспечивается связь для ФСБ и ФСО. По ним также разговаривают все отделы полиции, военкоматы и прокуратуры города, области», — заявил Брюханов. С помощью таких же проводов происходит управление всей железной дорогой — в частности, релейными щитами. Группировку назвали «Йети» из-за того, что ее лидер Шепило С. (задержан) имеет 52-й размер ноги, объясняет Брюханов. Воры орудовали во всех районах города без исключения. Всего в ОПГ, по предварительным данным, состояли двенадцать человек. Задержанные Романов Н. и Тома А. работали с подельниками. Тома впоследствии откололся от группы и стал работать самостоятельно. Шепило С., Бекленищев Д. и Клюшников Н. находятся под следствием. Темников С. уехал в зону спецоперации РФ на Украине. Механику поимки преступников Брюханов описывает так. Кабели ставят на сигнализацию, в момент срезания специалисты по шлейфу вычисляют, где произошел обрыв, и опергруппа — всего в организации их 24 — выезжает на место по тревоге. В задержаниях помогают сотрудники Росгвардии. Чтобы выяснить, как далеко тянется обрыв кабеля, применяются специальные приборы эхо-локации — они и определяют расстояние до разрыва. «Они [воры] резали все, что видели. От их действий пострадали „МТС“, интернет-провайдеры „Дом.ру“ и „Планета“. Был „отрезан“ даже Институт ФСБ и недавно „выдернули“ Центробанк!» — подчеркнул Брюханов. Кабели обычно срезают в телефонных канализациях, смотровых колодцах и с фасадов зданий. Один из последних случаев произошел на Уралмаше. Тогда без связи остался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, которому требовалось вызвать скорую. По словам Брюханова, в 2023 году ущерб от кражи кабелей составил 12,5 миллиона рублей, а в 2024 году (по данным на октябрь) — четыре миллиона. Суммарно в 2023 году было зафиксировано 350 случаев кражи. Срезанные кабели сдавались в приемные пункты, где без документов деньги преступникам выдавались наличными. «По закону такие пункты должны переводить на карту оплату за материал, потому что их деятельность строго регламентирована государством. На данный момент один из таких пунктов уже закрыт», — отметил Брюханов. Чтобы восстановить кабели, телеком-компаниям приходится тратить время и значительные ресурсы. Например, говорит Брюханов, если воры срезали проводов на пять млн, то после установки специального оборудования и необходимых подключений конечная стоимость может вырасти до десяти миллионов. Причем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности удается не всегда — в том числе из-за серьезного некомплекта в полиции. С мертвой точки ситуация сдвигается только сейчас. Основная цель Брюханова — добиться, чтобы преступникам вменяли ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Она является редкой и, как говорит Брюханов, ее возбуждают неохотно. О развитии этого сюжета URA.RU расскажет в следующих материалах.