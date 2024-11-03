03 ноября 2024

На рейсе Екатеринбург — Сочи пьяный пассажир устроил драку

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания победа, ra73241
Полиция по прибытии в Сочи забрала зачинщика драки (архивное фото) Фото:

На борту рейса из Екатеринбурга в Сочи авиакомпании «Победа» пьяный пассажир устроил драку с соседом прямо в небе. Причиной стала внешность пострадавшего, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Пьяный пассажир „Победы“ подправил кулаком непонравившуюся внешность соседа на рейсе в Сочи. Мужчина хоть и находился в состоянии алкогольного опьянения, но весь полет не подавал никаких буйных признаков, поскольку пребывал в спячке. За 20 минут до начала снижения он проснулся и осмотрелся по сторонам. Взгляд пассажира остановился на соседе — ему крайне не понравилась его внешность. И антипатия к нему вскоре переросла в буйство. Бортпроводники попытались разрешить конфликт, но дебошир в какой-то момент решил подправить непонравившиеся участки лица оппонента. Он ударил соседа и рассек ему бровь», — передает telegram-канал «Авиаторщина».

Командир воздушного судна, узнав о происшествии, запросил у диспетчеров полицию и скорую помощь по прибытии. Полицейские сняли агрессивного пассажира с борта, а медики оказали необходимую помощь пострадавшему.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.

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На борту рейса из Екатеринбурга в Сочи авиакомпании «Победа» пьяный пассажир устроил драку с соседом прямо в небе. Причиной стала внешность пострадавшего, сообщили очевидцы в соцсетях. «Пьяный пассажир „Победы“ подправил кулаком непонравившуюся внешность соседа на рейсе в Сочи. Мужчина хоть и находился в состоянии алкогольного опьянения, но весь полет не подавал никаких буйных признаков, поскольку пребывал в спячке. За 20 минут до начала снижения он проснулся и осмотрелся по сторонам. Взгляд пассажира остановился на соседе — ему крайне не понравилась его внешность. И антипатия к нему вскоре переросла в буйство. Бортпроводники попытались разрешить конфликт, но дебошир в какой-то момент решил подправить непонравившиеся участки лица оппонента. Он ударил соседа и рассек ему бровь», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Командир воздушного судна, узнав о происшествии, запросил у диспетчеров полицию и скорую помощь по прибытии. Полицейские сняли агрессивного пассажира с борта, а медики оказали необходимую помощь пострадавшему. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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