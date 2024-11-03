На рейсе Екатеринбург — Сочи пьяный пассажир устроил драку

На борту рейса из Екатеринбурга в Сочи авиакомпании «Победа» пьяный пассажир устроил драку с соседом прямо в небе. Причиной стала внешность пострадавшего, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Пьяный пассажир „Победы“ подправил кулаком непонравившуюся внешность соседа на рейсе в Сочи. Мужчина хоть и находился в состоянии алкогольного опьянения, но весь полет не подавал никаких буйных признаков, поскольку пребывал в спячке. За 20 минут до начала снижения он проснулся и осмотрелся по сторонам. Взгляд пассажира остановился на соседе — ему крайне не понравилась его внешность. И антипатия к нему вскоре переросла в буйство. Бортпроводники попытались разрешить конфликт, но дебошир в какой-то момент решил подправить непонравившиеся участки лица оппонента. Он ударил соседа и рассек ему бровь», — передает telegram-канал «Авиаторщина».
Командир воздушного судна, узнав о происшествии, запросил у диспетчеров полицию и скорую помощь по прибытии. Полицейские сняли агрессивного пассажира с борта, а медики оказали необходимую помощь пострадавшему.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.
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