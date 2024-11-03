Полтысячи свердловчан пожаловались на проблемы с электричеством из-за непогоды

«Россети Урал» отрабатывают заявки более 500 свердловчан, пожаловавшихся на проблемы с электричеством. Сейчас работы ведутся в пгт Верхнее Дуброво, Гагарский, Мезенское, Двуреченск, Бородулино, Абрамово, Патруши, в Верхней Сысерти, Ревде и других населенных пунктах, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.
«На данный момент специалисты энергокомпании восстановили электроснабжение большинства жителей Свердловской области, пострадавших от непогоды. Всего в работе находится более 500 обращений жителей региона. Восстановление электроснабжения будет осуществляться и в ночное время. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть свет в дома в кратчайшие сроки», — сообщили «Россети Урал».
В Ревде нарушение на линии электропередачи произошло из-за проведения несанкционированных работ в охранной зоне энергообъекта. Энергетики уже поставили резервные источники питания для двух обесточенных работ. Сейчас работа «Россети Урал» переведена в особый режим. Для оказания помощи свердловчанам компания сотрудничает с другими сетевыми организациями.
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