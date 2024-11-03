03 ноября 2024

Полтысячи свердловчан пожаловались на проблемы с электричеством из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики в особом режиме работы восстанавливают свет свердловчанам
Энергетики в особом режиме работы восстанавливают свет свердловчанам Фото:

«Россети Урал» отрабатывают заявки более 500 свердловчан, пожаловавшихся на проблемы с электричеством. Сейчас работы ведутся в пгт Верхнее Дуброво, Гагарский, Мезенское, Двуреченск, Бородулино, Абрамово, Патруши, в Верхней Сысерти, Ревде и других населенных пунктах, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«На данный момент специалисты энергокомпании восстановили электроснабжение большинства жителей Свердловской области, пострадавших от непогоды. Всего в работе находится более 500 обращений жителей региона. Восстановление электроснабжения будет осуществляться и в ночное время. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть свет в дома в кратчайшие сроки», — сообщили «Россети Урал».

В Ревде нарушение на линии электропередачи произошло из-за проведения несанкционированных работ в охранной зоне энергообъекта. Энергетики уже поставили резервные источники питания для двух обесточенных работ. Сейчас работа «Россети Урал» переведена в особый режим. Для оказания помощи свердловчанам компания сотрудничает с другими сетевыми организациями.

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«Россети Урал» отрабатывают заявки более 500 свердловчан, пожаловавшихся на проблемы с электричеством. Сейчас работы ведутся в пгт Верхнее Дуброво, Гагарский, Мезенское, Двуреченск, Бородулино, Абрамово, Патруши, в Верхней Сысерти, Ревде и других населенных пунктах, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «На данный момент специалисты энергокомпании восстановили электроснабжение большинства жителей Свердловской области, пострадавших от непогоды. Всего в работе находится более 500 обращений жителей региона. Восстановление электроснабжения будет осуществляться и в ночное время. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть свет в дома в кратчайшие сроки», — сообщили «Россети Урал». В Ревде нарушение на линии электропередачи произошло из-за проведения несанкционированных работ в охранной зоне энергообъекта. Энергетики уже поставили резервные источники питания для двух обесточенных работ. Сейчас работа «Россети Урал» переведена в особый режим. Для оказания помощи свердловчанам компания сотрудничает с другими сетевыми организациями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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