Свердловчане второй день подряд массово попадают в ДТП

В Свердловской области водители попали в 63 аварии за последние сутки, что на две больше, чем днем ранее, когда массовые ДТП в регионе начались из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«За 3 ноября в Свердловской области Госавтоинспекцией зарегистрировано 63 ДТП, из них 3 — с пострадавшими, в результате которых три человека травмированы. Погибших нет», — говорится в сообщении.
Основными факторами, приводящими к авариям за эти сутки, стали несоблюдение скоростного режима в зависимости от условий дорожного движения, недостаточное соблюдение дистанции до автомобилей, движущихся впереди. Также проблемой стало отсутствие должного внимания при выполнении маневров.
Свердловчане массово начали биться в авариях 3 ноября. Тогда в свердловском ГАИ зарегистрировали 61 ДТП.
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