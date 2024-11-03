Происшествия ДТП Свердловчане второй день подряд массово попадают в ДТП В Свердловской области за сутки произошло 63 аварии 04 ноября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 + В ГАИ зарегистрировали три аварии с пострадавшими за сутки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области водители попали в 63 аварии за последние сутки, что на две больше, чем днем ранее, когда массовые ДТП в регионе начались из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «За 3 ноября в Свердловской области Госавтоинспекцией зарегистрировано 63 ДТП, из них 3 — с пострадавшими, в результате которых три человека травмированы. Погибших нет», — говорится в сообщении. Основными факторами, приводящими к авариям за эти сутки, стали несоблюдение скоростного режима в зависимости от условий дорожного движения, недостаточное соблюдение дистанции до автомобилей, движущихся впереди. Также проблемой стало отсутствие должного внимания при выполнении маневров. Свердловчане массово начали биться в авариях 3 ноября. Тогда в свердловском ГАИ зарегистрировали 61 ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области водители попали в 63 аварии за последние сутки, что на две больше, чем днем ранее, когда массовые ДТП в регионе начались из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «За 3 ноября в Свердловской области Госавтоинспекцией зарегистрировано 63 ДТП, из них 3 — с пострадавшими, в результате которых три человека травмированы. Погибших нет», — говорится в сообщении. Основными факторами, приводящими к авариям за эти сутки, стали несоблюдение скоростного режима в зависимости от условий дорожного движения, недостаточное соблюдение дистанции до автомобилей, движущихся впереди. Также проблемой стало отсутствие должного внимания при выполнении маневров. Свердловчане массово начали биться в авариях 3 ноября. Тогда в свердловском ГАИ зарегистрировали 61 ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям