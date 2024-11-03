03 ноября 2024

Свердловчане второй день подряд массово попадают в ДТП

В Свердловской области за сутки произошло 63 аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАИ зарегистрировали три аварии с пострадавшими за сутки (архивное фото) Фото:

В Свердловской области водители попали в 63 аварии за последние сутки, что на две больше, чем днем ранее, когда массовые ДТП в регионе начались из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«За 3 ноября в Свердловской области Госавтоинспекцией зарегистрировано 63 ДТП, из них 3 — с пострадавшими, в результате которых три человека травмированы. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Основными факторами, приводящими к авариям за эти сутки, стали несоблюдение скоростного режима в зависимости от условий дорожного движения, недостаточное соблюдение дистанции до автомобилей, движущихся впереди. Также проблемой стало отсутствие должного внимания при выполнении маневров.

Свердловчане массово начали биться в авариях 3 ноября. Тогда в свердловском ГАИ зарегистрировали 61 ДТП.

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В Свердловской области водители попали в 63 аварии за последние сутки, что на две больше, чем днем ранее, когда массовые ДТП в регионе начались из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «За 3 ноября в Свердловской области Госавтоинспекцией зарегистрировано 63 ДТП, из них 3 — с пострадавшими, в результате которых три человека травмированы. Погибших нет», — говорится в сообщении. Основными факторами, приводящими к авариям за эти сутки, стали несоблюдение скоростного режима в зависимости от условий дорожного движения, недостаточное соблюдение дистанции до автомобилей, движущихся впереди. Также проблемой стало отсутствие должного внимания при выполнении маневров. Свердловчане массово начали биться в авариях 3 ноября. Тогда в свердловском ГАИ зарегистрировали 61 ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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