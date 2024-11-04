04 ноября 2024

На Пермском тракте ограничили движение из-за ДТП с грузовиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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КамАЗ столкнулся с тягачом Scania
КамАЗ столкнулся с тягачом Scania Фото:

В ночь с 4 на 5 ноября на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись грузовики Scania и КамАЗ. На участке организовано реверсивное движение, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«На 312 км федеральной трассы „Пермь — Екатеринбург“ вблизи Ревды временно ограничено движение в направлении Екатеринбурга из-за ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и КамАЗ», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате аварии люди не пострадали. Экипаж ДПС работает на месте происшествия. ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует объехать проблемный участок через село Первомайское — поселок Билимбай — Первоуральск.

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В ночь с 4 на 5 ноября на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись грузовики Scania и КамАЗ. На участке организовано реверсивное движение, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «На 312 км федеральной трассы „Пермь — Екатеринбург“ вблизи Ревды временно ограничено движение в направлении Екатеринбурга из-за ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и КамАЗ», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате аварии люди не пострадали. Экипаж ДПС работает на месте происшествия. ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует объехать проблемный участок через село Первомайское — поселок Билимбай — Первоуральск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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