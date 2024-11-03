03 ноября 2024

В Екатеринбурге обнаружили труп возле завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, узтм, загрязнение, промышленность, завод, уралмашзавод, выбросы, экология
Предположительно, у завода умер бездомный мужчина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли труп неизвестного мужчины возле заводского комплекса «Уралмашзавода» на улице Донбасской, 60. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Возле предприятия по пескоструйным работам на Донбасской, 60 обнаружили труп неизвестного. Усопшим, скорее всего, оказался мужчина без определенного места жительства. Холода ударили по такому классу горожан», — передает telegram-канал «Дно Исети».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге нашли труп неизвестного мужчины возле заводского комплекса «Уралмашзавода» на улице Донбасской, 60. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Возле предприятия по пескоструйным работам на Донбасской, 60 обнаружили труп неизвестного. Усопшим, скорее всего, оказался мужчина без определенного места жительства. Холода ударили по такому классу горожан», — передает telegram-канал «Дно Исети». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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