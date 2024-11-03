В Екатеринбурге обнаружили труп возле завода

Предположительно, у завода умер бездомный мужчина (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли труп неизвестного мужчины возле заводского комплекса «Уралмашзавода» на улице Донбасской, 60. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Возле предприятия по пескоструйным работам на Донбасской, 60 обнаружили труп неизвестного. Усопшим, скорее всего, оказался мужчина без определенного места жительства. Холода ударили по такому классу горожан», — передает telegram-канал «Дно Исети».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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