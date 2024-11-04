04 ноября 2024

В Екатеринбурге выбрали самую красивую бизнес-леди. Фото, видео

Альбина Гайфулина получила титул «Миссис Бизнес Екатеринбург»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мисс и миссис Екатеринбург и Свердловской области. Екатеринбург
Конкурс прошел 4 ноября Фото:

В «Синара Центре» прошел финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург и Свердловская область». За месяц подготовки 16 женщин посетили 20 мастер-классов, готовили творческие конкурсы, учились писать о себе и дефилировать. О том, как выбирали самую красивую предпринимательницу города и области, — в фоторепортаже URA.RU.

«Очень классно, когда наши девушки могут проявляться. Вы увидите, как они невероятно выросли всего лишь за месяц. Это не два-три года, это не профессиональные артисты. Очень волнительно и нам, как организаторам, но, тем не менее, каждый раз окунаешься в эту атмосферу, хочется еще и еще продолжения, поэтому наслаждайтесь, радуйтесь, поддерживайте наших участников, и вперед! Мы начали», — сказала перед стартом пятичасового состязания директор конкурса Мария Сорокина.

Мисс и миссис Екатеринбург и Свердловской области. Екатеринбург
В перерывах между выступлениями зрителей развлекали музыкой
Фото:

Участницы представляли себя и свой бизнес, а также показывали творческие номера. Например, 63-летняя Ольга Горшкова решила станцевать сальсу, Светлана Кирай исполнила песню «Жара» Юлии Чичериной, Татьяна Йованович прочитала стихотворение Эдуарда Асадова, а Елена Марарь решила показать стендап-шоу. Кроме этого, финалистки устроили показ мод и проход в вечерних платьях, после чего жюри удалилось на совещание.

По итогу «Миссис бизнес Екатеринбург» стала 39-летняя Альбина Гайфулина — основатель турагентства JAM Travel, которое входит в топ-100 лучших агентств России. Кроме этого, женщина разработала уникальную программу подготовки будущих онлайн-турагентов, а за свою карьеру обучила около 500 специалистов. Альбина одна воспитывает двух сыновей и продолжает активно развивать свои бизнес-проекты.

Также звание «Миссис Бизнес Свердловская область» получила Наталья Владыкина, «Миссис Бизнес Classic» — Ольга Акилова, среди финалисток старшего возраста «Миссис Бизнес Gold» признали Ольгу Горшкову. Все участницы получили короны и призы от партнеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В «Синара Центре» прошел финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург и Свердловская область». За месяц подготовки 16 женщин посетили 20 мастер-классов, готовили творческие конкурсы, учились писать о себе и дефилировать. О том, как выбирали самую красивую предпринимательницу города и области, — в фоторепортаже URA.RU. «Очень классно, когда наши девушки могут проявляться. Вы увидите, как они невероятно выросли всего лишь за месяц. Это не два-три года, это не профессиональные артисты. Очень волнительно и нам, как организаторам, но, тем не менее, каждый раз окунаешься в эту атмосферу, хочется еще и еще продолжения, поэтому наслаждайтесь, радуйтесь, поддерживайте наших участников, и вперед! Мы начали», — сказала перед стартом пятичасового состязания директор конкурса Мария Сорокина. Участницы представляли себя и свой бизнес, а также показывали творческие номера. Например, 63-летняя Ольга Горшкова решила станцевать сальсу, Светлана Кирай исполнила песню «Жара» Юлии Чичериной, Татьяна Йованович прочитала стихотворение Эдуарда Асадова, а Елена Марарь решила показать стендап-шоу. Кроме этого, финалистки устроили показ мод и проход в вечерних платьях, после чего жюри удалилось на совещание. По итогу «Миссис бизнес Екатеринбург» стала 39-летняя Альбина Гайфулина — основатель турагентства JAM Travel, которое входит в топ-100 лучших агентств России. Кроме этого, женщина разработала уникальную программу подготовки будущих онлайн-турагентов, а за свою карьеру обучила около 500 специалистов. Альбина одна воспитывает двух сыновей и продолжает активно развивать свои бизнес-проекты. Также звание «Миссис Бизнес Свердловская область» получила Наталья Владыкина, «Миссис Бизнес Classic» — Ольга Акилова, среди финалисток старшего возраста «Миссис Бизнес Gold» признали Ольгу Горшкову. Все участницы получили короны и призы от партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...