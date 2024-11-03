03 ноября 2024

В Свердловской области фура слетела в кювет на снежной трассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура на трассе Карпинск — Волчанск перегородила половину дороги (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе Карпинск — Волчанск фура слетела в кювет на заснеженной дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото:

«На трассе Карпинск — Волчанск (на мосту)», — передает telegram-канал «Вечерний Карпинск». На кадрах видно, что дорога полностью в снегу, а грузовик своим большим прицепом перегородил половину дороги. За ним стоит другая фура. ДТП произошло в месте, где действует знак, запрещающий обгон. О пострадавших пока нет информации.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 15:40: «На 45 километре автодороги Екатеринбург — Серов водитель грузового автомобиля выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением транспортного средства, вследствие чего допустил съезд в кювет. В результате аварии люди не пострадали», — рассказали в региональной ГАИ.

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В Свердловской области на трассе Карпинск — Волчанск фура слетела в кювет на заснеженной дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На трассе Карпинск — Волчанск (на мосту)», — передает telegram-канал «Вечерний Карпинск». На кадрах видно, что дорога полностью в снегу, а грузовик своим большим прицепом перегородил половину дороги. За ним стоит другая фура. ДТП произошло в месте, где действует знак, запрещающий обгон. О пострадавших пока нет информации. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 15:40: «На 45 километре автодороги Екатеринбург — Серов водитель грузового автомобиля выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением транспортного средства, вследствие чего допустил съезд в кювет. В результате аварии люди не пострадали», — рассказали в региональной ГАИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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