Под Сургутом мужчина подорвался на гранате

Врачи констатировали мужчине смерть от полученных травм
В поселке Солнечном (Сургутский район, ХМАО) мужчина подорвался на гранате. Об этом журналистам сообщил источник из полиции.
«Происшествие случилось в поселке Солнечном. Мужчина подорвался на гранате», — заявил источник журналистам «Муксун.fm».
Медики, которые приехали на вызов, констатировали смерть мужчины от полученных травм. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют, откуда взялась граната в сургутском дачном поселке и что привело к ее взрыву.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ по ХМАО. Ответ ожидается.
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