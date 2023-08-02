02 августа 2023

Под Сургутом мужчина подорвался на гранате

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, пациент, каталка больничная
Врачи констатировали мужчине смерть от полученных травм Фото:

В поселке Солнечном (Сургутский район, ХМАО) мужчина подорвался на гранате. Об этом журналистам сообщил источник из полиции.

«Происшествие случилось в поселке Солнечном. Мужчина подорвался на гранате», — заявил источник журналистам «Муксун.fm».

Медики, которые приехали на вызов, констатировали смерть мужчины от полученных травм. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют, откуда взялась граната в сургутском дачном поселке и что привело к ее взрыву.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ по ХМАО. Ответ ожидается.

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В поселке Солнечном (Сургутский район, ХМАО) мужчина подорвался на гранате. Об этом журналистам сообщил источник из полиции. «Происшествие случилось в поселке Солнечном. Мужчина подорвался на гранате», — заявил источник журналистам «Муксун.fm». Медики, которые приехали на вызов, констатировали смерть мужчины от полученных травм. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют, откуда взялась граната в сургутском дачном поселке и что привело к ее взрыву. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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