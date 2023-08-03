Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации

04 августа 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

От ВСУ за год спецоперации остался «только скелет» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 300 тысяч человек в ходе конфликта с Россией. По его оценки, от украинской армии остался «только скелет». «Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек. От того, что было год назад, остался только скелет», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Jeremy Ryan Slate . По словам полковника, ВСУ находятся в «ужасном состоянии», а контрнаступление лишь усугубило ситуацию с личным составом. Он считает, что украинская армия в скором времени не сможет продолжать боевые действия. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее говорил, что ВСУ потеряли 21 тысячу военных за июль. Британский журнал The Economist писал, что украинские войска находятся в состоянии хаоса, поскольку состоят в основном из новобранцев. Это мешает успешному проведению штурмовых операций.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 300 тысяч человек в ходе конфликта с Россией. По его оценки, от украинской армии остался «только скелет». «Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек. От того, что было год назад, остался только скелет», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Jeremy Ryan Slate. По словам полковника, ВСУ находятся в «ужасном состоянии», а контрнаступление лишь усугубило ситуацию с личным составом. Он считает, что украинская армия в скором времени не сможет продолжать боевые действия. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее говорил, что ВСУ потеряли 21 тысячу военных за июль. Британский журнал The Economist писал, что украинские войска находятся в состоянии хаоса, поскольку состоят в основном из новобранцев. Это мешает успешному проведению штурмовых операций.