04 августа 2023

В Челябинске ливень затопил авто медиков скорой помощи, пока они спасали жизни. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили находились на территории подстанции скорой помощи Фото:

В Челябинске из-за ливня, прошедшего 1 августа, оказались затоплены личные автомобили работников скорой помощи (СМП). Машины находились возле подстанции СМП, пока медики были на выездах. Об этом URA.RU сообщил 4 августа читатель.

«1 августа все столкнулись с непогодой, в том числе сотрудники подстанции скорой медпомощи №7 на улице Блюхера, 11д. Пока медики находились на суточном дежурстве, подстанцию затопило. Пострадали личный автотранспорт персонала и вещи. Кто за это понесет ответственность?» — говорит URA.RU читатель.

Как пояснили URA.RU, ни одна аварийная служба на помощь врачам не приехала. На видео, которое предоставил читатель, видно, как медики после дежурства вытаскивают машины из глубокой лужи, которая покрывает технику до середины кузова. По словам медработников, многие автомобили вышли из строя, им необходим капитальный ремонт.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. На момент публикации ответ на него не поступил.

Машины медиков находились возле станции СМП, пока они были на суточном дежурстве
Машины медиков находились возле станции СМП, пока они были на суточном дежурстве
Автомобили наполовину скрылись под водой
Автомобили наполовину скрылись под водой

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В Челябинске из-за ливня, прошедшего 1 августа, оказались затоплены личные автомобили работников скорой помощи (СМП). Машины находились возле подстанции СМП, пока медики были на выездах. Об этом URA.RU сообщил 4 августа читатель. «1 августа все столкнулись с непогодой, в том числе сотрудники подстанции скорой медпомощи №7 на улице Блюхера, 11д. Пока медики находились на суточном дежурстве, подстанцию затопило. Пострадали личный автотранспорт персонала и вещи. Кто за это понесет ответственность?» — говорит URA.RU читатель. Как пояснили URA.RU, ни одна аварийная служба на помощь врачам не приехала. На видео, которое предоставил читатель, видно, как медики после дежурства вытаскивают машины из глубокой лужи, которая покрывает технику до середины кузова. По словам медработников, многие автомобили вышли из строя, им необходим капитальный ремонт. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. На момент публикации ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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