04 августа 2023

В Копейске водитель иномарки пострадал при столкновении с погрузчиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя иномарки с места ДТП увезли на скорой помощи Фото:

В Копейске (Челябинская область) на проспекте Победы Volkswagen Polo врезался во фронтальный погрузчик. В результате аварии пострадал водитель иномарки, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Копейску.

«Водитель 1976 года рождения за рулем Volkswagen Polo не выдержал дистанцию до остановившегося впереди на запрещающий сигнал светофора фронтального погрузчика, в результате чего столкнулся с ним. Водитель Volkswagen госпитализирован с места ДТП», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В аварии также пострадал пассажир иномарки — мужчина 2001 года рождения. Он отказался от госпитализации.

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В Копейске (Челябинская область) на проспекте Победы Volkswagen Polo врезался во фронтальный погрузчик. В результате аварии пострадал водитель иномарки, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Копейску. «Водитель 1976 года рождения за рулем Volkswagen Polo не выдержал дистанцию до остановившегося впереди на запрещающий сигнал светофора фронтального погрузчика, в результате чего столкнулся с ним. Водитель Volkswagen госпитализирован с места ДТП», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». В аварии также пострадал пассажир иномарки — мужчина 2001 года рождения. Он отказался от госпитализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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