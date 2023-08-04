Водителя иномарки с места ДТП увезли на скорой помощи
В Копейске (Челябинская область) на проспекте Победы Volkswagen Polo врезался во фронтальный погрузчик. В результате аварии пострадал водитель иномарки, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Копейску.
«Водитель 1976 года рождения за рулем Volkswagen Polo не выдержал дистанцию до остановившегося впереди на запрещающий сигнал светофора фронтального погрузчика, в результате чего столкнулся с ним. Водитель Volkswagen госпитализирован с места ДТП», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В аварии также пострадал пассажир иномарки — мужчина 2001 года рождения. Он отказался от госпитализации.
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