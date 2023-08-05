05 августа 2023
04 августа 2023

Челябинский депутат Бекишев рассказал об 11-й гуманитарной экспедиции в Ясиноватую

Челябинский депутат Бекишев сообщил о прибытии гуманитарного груза в Ясиноватую
© Служба новостей «URA.RU»
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В гуманитарный груз вошли шины для техники и стройматериалы для восстановления города Фото:
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Жители Челябинской области отправили в рамках 11-й гуманитарной экспедиции в Ясиноватую (ДНР) стройматериалы, инструменты и колеса для техники. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Владимир Бекишев.

«11-я гуманитарная экспедиция в Ясиноватую продолжается. В социальный центр Антрацит доставили стройматериалы, краски, инструменты для ремонта. Очень теплой была встреча с военными 21-й бригады. Им безусловно пригодятся генераторы, бензопилы, маскировочные сети», — рассказал Бекишев на строей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бекишев добавил, что в саперный полк, где служат земляки из поселка Полевой Сосновского района, были доставлены посылки, продукты, наборы белья. Кроме того, уже традиционно челябинцы встречаются с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко для того, чтобы выяснить и закрыть текущие потребности.

«Вот и в этот раз я принял участие в совещании по проблемам ЖКХ, которое проводил Шевченко. Кстати, именно для нужд ЖКХ мы доставили в Ясиноватую резину для колес больших размеров. С руководством города обсудили возможность в следующий раз доставить в город гидравлические устройства и другое необходимое оборудование», — добавил Шевченко.

Ранее URA.RU сообщало, что Бекишев возглавил очередную колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Всего в прифронтовой город доставлено 15 тонн вещей.

В Ясиноватую прибыла 11 гуманитарная экспедиция
В Ясиноватую прибыла 11 гуманитарная экспедиция
Для работы коммунальной техники привезли колеса большого размера
Для работы коммунальной техники привезли колеса большого размера
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Жители Челябинской области отправили в рамках 11-й гуманитарной экспедиции в Ясиноватую (ДНР) стройматериалы, инструменты и колеса для техники. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Владимир Бекишев. «11-я гуманитарная экспедиция в Ясиноватую продолжается. В социальный центр Антрацит доставили стройматериалы, краски, инструменты для ремонта. Очень теплой была встреча с военными 21-й бригады. Им безусловно пригодятся генераторы, бензопилы, маскировочные сети», — рассказал Бекишев на строей странице в соцсети «ВКонтакте». Бекишев добавил, что в саперный полк, где служат земляки из поселка Полевой Сосновского района, были доставлены посылки, продукты, наборы белья. Кроме того, уже традиционно челябинцы встречаются с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко для того, чтобы выяснить и закрыть текущие потребности. «Вот и в этот раз я принял участие в совещании по проблемам ЖКХ, которое проводил Шевченко. Кстати, именно для нужд ЖКХ мы доставили в Ясиноватую резину для колес больших размеров. С руководством города обсудили возможность в следующий раз доставить в город гидравлические устройства и другое необходимое оборудование», — добавил Шевченко. Ранее URA.RU сообщало, что Бекишев возглавил очередную колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Всего в прифронтовой город доставлено 15 тонн вещей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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