Челябинский депутат Бекишев рассказал об 11-й гуманитарной экспедиции в Ясиноватую

Челябинский депутат Бекишев сообщил о прибытии гуманитарного груза в Ясиноватую

06 августа 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

В гуманитарный груз вошли шины для техники и стройматериалы для восстановления города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области отправили в рамках 11-й гуманитарной экспедиции в Ясиноватую (ДНР) стройматериалы, инструменты и колеса для техники. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Владимир Бекишев. «11-я гуманитарная экспедиция в Ясиноватую продолжается. В социальный центр Антрацит доставили стройматериалы, краски, инструменты для ремонта. Очень теплой была встреча с военными 21-й бригады. Им безусловно пригодятся генераторы, бензопилы, маскировочные сети», — рассказал Бекишев на строей странице в соцсети «ВКонтакте». Бекишев добавил, что в саперный полк, где служат земляки из поселка Полевой Сосновского района, были доставлены посылки, продукты, наборы белья. Кроме того, уже традиционно челябинцы встречаются с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко для того, чтобы выяснить и закрыть текущие потребности. «Вот и в этот раз я принял участие в совещании по проблемам ЖКХ, которое проводил Шевченко. Кстати, именно для нужд ЖКХ мы доставили в Ясиноватую резину для колес больших размеров. С руководством города обсудили возможность в следующий раз доставить в город гидравлические устройства и другое необходимое оборудование», — добавил Шевченко. Ранее URA.RU сообщало, что Бекишев возглавил очередную колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Всего в прифронтовой город доставлено 15 тонн вещей. В Ясиноватую прибыла 11 гуманитарная экспедиция Владимир Бекишев, ВКонтакте, https://vk.com/wall410424701_1712 Для работы коммунальной техники привезли колеса большого размера Владимир Бекишев, ВКонтакте, https://vk.com/wall410424701_1712 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области отправили в рамках 11-й гуманитарной экспедиции в Ясиноватую (ДНР) стройматериалы, инструменты и колеса для техники. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Владимир Бекишев. «11-я гуманитарная экспедиция в Ясиноватую продолжается. В социальный центр Антрацит доставили стройматериалы, краски, инструменты для ремонта. Очень теплой была встреча с военными 21-й бригады. Им безусловно пригодятся генераторы, бензопилы, маскировочные сети», — рассказал Бекишев на строей странице в соцсети «ВКонтакте». Бекишев добавил, что в саперный полк, где служат земляки из поселка Полевой Сосновского района, были доставлены посылки, продукты, наборы белья. Кроме того, уже традиционно челябинцы встречаются с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко для того, чтобы выяснить и закрыть текущие потребности. «Вот и в этот раз я принял участие в совещании по проблемам ЖКХ, которое проводил Шевченко. Кстати, именно для нужд ЖКХ мы доставили в Ясиноватую резину для колес больших размеров. С руководством города обсудили возможность в следующий раз доставить в город гидравлические устройства и другое необходимое оборудование», — добавил Шевченко. Ранее URA.RU сообщало, что Бекишев возглавил очередную колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Всего в прифронтовой город доставлено 15 тонн вещей.