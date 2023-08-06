В челябинском парке появятся туалет и площадка для выгула собак

В парке «Дружбы» планируют возвести новые объекты
В парке «Дружбы» в Челябинске появятся туалет и площадка для выгула собак. Об этом 7 августа сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов на аппаратном совещании мэрии города.
«На данный момент строительство санитарно-гигиенического комплекса и площадки для выгула собак [в парке „Дружбы“] находится на стадии закупки. Планируем к началу сентября заключить контракт. В конце сентября или начале октября — закончить работы», — уточнил Кузнецов.
Просьба о введении новых объектов в месте отдыха поступила от жителей. Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы работы были выполнены.
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