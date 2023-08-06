06 августа 2023

В челябинском парке появятся туалет и площадка для выгула собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск , выгул собак, площадка для собак
В парке «Дружбы» планируют возвести новые объекты Фото:

В парке «Дружбы» в Челябинске появятся туалет и площадка для выгула собак. Об этом 7 августа сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов на аппаратном совещании мэрии города.

«На данный момент строительство санитарно-гигиенического комплекса и площадки для выгула собак [в парке „Дружбы“] находится на стадии закупки. Планируем к началу сентября заключить контракт. В конце сентября или начале октября — закончить работы», — уточнил Кузнецов.

Просьба о введении новых объектов в месте отдыха поступила от жителей. Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы работы были выполнены.

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В парке «Дружбы» в Челябинске появятся туалет и площадка для выгула собак. Об этом 7 августа сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов на аппаратном совещании мэрии города. «На данный момент строительство санитарно-гигиенического комплекса и площадки для выгула собак [в парке „Дружбы“] находится на стадии закупки. Планируем к началу сентября заключить контракт. В конце сентября или начале октября — закончить работы», — уточнил Кузнецов. Просьба о введении новых объектов в месте отдыха поступила от жителей. Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы работы были выполнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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